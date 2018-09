Ile Maurice: Meurtre d'une jeune prof - «Miss ne reviendra plus... »

Lors de son interrogatoire informel, sur son lit d'hôpital, Abhishek Dhunsoo a avoué avoir récupéré la jeune femme à sa descente d'autobus et ensemble, ils ont pris la direction des Mariannes. Une dispute a alors éclaté entre les deux et il aurait étranglé la jeune femme.

Il affirme qu'Abhishek Dhunsoo n'était plus le même depuis quelque temps. Celui qui était autrefois quelqu'un d'amical, toujours prêt à aider son prochain, était constamment sur les nerfs. Le lendemain, jeudi, il est vite ressorti après avoir avalé une tasse de café et a récupéré Sarah Benazir Gheesa.

La veille du drame, soit mercredi, il est rentré à la maison ivre et s'est précipité dans son lit. Laissant entendre qu'il ne voulait plus vivre, qu'il en avait ras-le-bol. C'est ce qui a semé le doute dans la tête de son entourage, surtout après qu'il a annoncé son intention de mettre fin à ses jours. «Avec le recul, on réalise que tous les événements se sont enchaînés. Je pense qu'il avait planifié le crime, car dans la soirée de mercredi, il avait dit qu'il voulait mourir», soutient un ami du jeune homme.

Il est décrit comme quelqu'un de calme, voire sournois, réservé. Abhishek Dhunsoo, 28 ans, ne se confiait que très rarement à ses proches. C'est lors de sa tentative de suicide que sa mère a appris qu'il «aimait» Sarah. Le mécanicien partageait son temps entre son garage et ses amis et ne regagnait sa maison que dans la soirée.

Depuis qu'ils ont appris la mort de Sarah Benazir Gheesa, prof de français au collège DAV de Morcellement St-André, ses élèves et collègues ont tenu à présenter leurs sympathies à ses proches. Les messages pleuvent ainsi sur Facebook. «Miss ne reviendra plus... »

