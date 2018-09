Sénégal: Cheikh Tidiane Gadio libre, les poursuites aux Etats-Unis abandonnées

Mardi, Liverpool et Sadio Mané accueille le Paris Saint-Germain à l'occasion de la première… Plus »

Son avocat évoque en tout cas son désir de « continuer à servir le peuple sénégalais et l'important enjeu d'établir la paix et la sécurité à travers le Sahel ».

Ministre des Affaires étrangères du Sénégal de 2000 à 2009, il était notamment soupçonné d'avoir, plus tard, proposé des pots de vins à des officiels tchadiens, afin d'obtenir des concessions et marchés au profit du conglomérat CEFC China Energy.

Mais les poursuites dont il faisait l'objet, pour des soupçons de corruption, de blanchiment, de fraude et d'évasion fiscale ont été abandonnées par le tribunal fédéral de New York en charge de ce dossier. Cheikh Tidiane Gadio prévoirait de rentrer prochainement au Sénégal.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.