Algérie: Lutte antiterroriste - Découverte d'une cache d'armes à In Guezzam (MDN)

Alger — Une cache d'armes a été découverte, samedi lors d'une patrouille, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), près de la bande frontalière, à In Guezzam, indique dimanche, le ministère de la Défense nationale nationale (MDN), dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une patrouille menée près de la bande frontalière à In Guezzam (6e Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire, a découvert, le 15 septembre 2018, une cache contenant un fusil (1) semi-automatique de type Simonov et un (1) fusil à répétition", précise la même source.

Par ailleurs et, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté, lors d'opérations distinctes, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), (22) contrebandiers et saisi un camion, (4) véhicules tout-terrain, (9) tonnes de denrées alimentaires, (2.000) litres de carburant, (5) détecteurs de métaux, (5) groupes électrogènes et (9) marteaux piqueurs".

Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP "ont appréhendé à Oran (2e RM) et Oum El-Bouaghi (5e RM), deux (2) narcotrafiquants en possession de (3,4) kilogrammes de kif traité et (1.200) comprimés psychotropes", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi (4) armes à feu de confection artisanale, (1.900) cartouches et plus de (3) kilogrammes de poudre noire détenus par cinq (5) individus, à Khenchela et Oum El-Bouaghi (5e RM)".

D'autre part, des Garde-côtes "ont déjoué à Oran (2e RM) et El-Kala (5e RM), des tentatives d'émigration clandestine de (73) personnes, à bord d'embarcations de construction artisanale", rapporte le communiqué.