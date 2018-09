Algérie: Natation/Championnats d'Afrique (6e j) - L'Algérie termine à la 3e place avec 20 médailles

ALGER - La sélection nationale a décroché, samedi, la troisième place du podium en remportant 20 médailles (dont 2 en or,) derrière l'Egypte qui s'est adjugée le titre avec 30 médailles et l'Afrique du Sud (30 médailles), et ce, au terme des compétitions de la sixième journée de la 13e édition du Championnat d'Afrique de natation (10-16 septembre) qui se déroule à la piscine 5 juillet du complexe olympique Mohamed Boudiaf (Alger).

La sélection algérienne a ainsi étoffé son palmarès au terme de la sixième et dernière journée du championnat en remportant 4 médailles (2 en argent et 2 en bronze).

Nefsi Rania Hamida a décroché avec brio une médaille d'argent après sa victoire en finale des 200 m Papillon avec un chrono de 2:21.59, marquant un différent d'une seconde derrière l'égyptienne Rowida Hisham (2:20.25), alors que Lara Van Niekerk de l'Afrique du Sud a réalisé un chrono de (2:22.79).

Ainsi, Nefsi a ajouté sa 4e médaille en solo, en remportant une en or en relais mixte 400 m, une bronze en 200 m, réalisant ainsi une haute performance qui a hissé les résultats obtenus par les" verts".

Cherouati Sana Nafissa a décroché une médaille en argent en 1500 m avec un chrono de 17:21.41, derrière l'égyptienne Hania Moro avec 17:15:45, tandis que la Sud Africaine Samantha Randle s'est contentée d'un chrono de 17:25.08.

La nageuse internationale a ainsi ajouté une 3e médaille, avec celle en argent en nage libre 800 m , en réalisant un chrono 9:01:58, ainsi qu'une en une bronze en nage libre avec 4:24:42.

Tout en continuant sa percée, le nageur Moncef Balamane (17 ans) a réussi à décrocher une bronze dans le 200 m 4 nages avec un chrono de 2:05:23, derrière l'égyptien champion du titre, Mohamed Samy qui a réalisé un chrono de 2:01:21 et Ayrton Samy de l'Afrique du Sud avec 2:02.16.

La finale est revenue au relais à la sélection 4X100 M féminin (Dames) qui a remporté une médaille en bronze, derrière les égyptiens qui se sont adjugés le titre avec 3:42:87 et l'Afrique du Sud avec 3:43:21.

La finale est également revenue au relais à la sélection 4X100 M masculin (Messieurs) qui a remporté une médaille en bronze, derrière l'Afrique du Sud qui s'est adjugé le titre avec 4:12:83 et l'Egypte avec 4:15:96.

L'Algérie a terminé la compétition continentale à la 3e place du podium totalisant 20 médailles ( 2 en or, 5 en argent et 13 en bronze), tandis que le titre est revenu aux égyptiens qui ont à leur actif 44 médailles (27 en or, 13 en argent 4 en bronze), suivis de l'Afrique du Sud qui s'est adjugé la 2e place avec 39 médailles ( 11 en or, 18 en argent et 10 en bronze).

La 13e édition du Championnat d'Afrique de natation prendra fin, dimanche, par l'organisation d'une compétition de 5 km dans la discipline la natation en eaux libres, au niveau du barrage de Boukourdane dans la wilaya de Tipaza.