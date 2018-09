Algérie: JM-2021 - Une commission du comité international des JM prochainement à Oran

Outre ces infrastructures, une enveloppe budgétaire de 1,94 milliard DA vient d'être débloquée pour réaménager et rénover pas moins de six sites sportifs concernés par les JM de 2021, comme le Palais des sports Hammou-Boutelilis, la piscine olympique de M'dina J'dida, le complexe de Tennis de Haï Essalem ainsi que complexe équestre d'Es-Senia.

Même le ministre de la jeunesse et des sports, Mohamed Hattab, a effectué, la semaine passée, une halte du côté du chantier du complexe sportif, composé entre autres d'un stade de 40.000 places, d'un stade d'athlétisme, d'une salle omnisport et d'un complexe nautique. Il a à son tour insisté sur la nécessité d'achever les travaux dans les délais fixés.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.