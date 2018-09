Tunisie: Une enveloppe de 800 MD pour le développement de l'infrastructure

De son côté, le ministre de l'Education, Hatem Ben Salem, a souligné, dans une déclaration à l'agence TAP, que l'école primaire Bhar Lazreg qui compte le plus grand nombre d'élèves au niveau national, a bénéficié d'une série de mesures dont le développement de son infrastructure. Le ministre a, dans ce sens, relevé qu'une enveloppe de 7 millions 600 mille dinars sera consacrée à la construction, à partir de février prochain, d'une crèche, une école primaire, un collège, un lycée, une cantine et un complexe sportif sur une superficie de 5 hectares à Bhar Lazreg.

Le chef du gouvernement a, en outre, indiqué que les programmes pédagogiques seront modifiés au cours des prochaines années pour enraciner chez les jeunes certaines valeurs comme le dévouement et l'amour de la patrie, l'esprit associatif et le volontariat.

