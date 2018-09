Tunisie: Ouday Belhadj gravement blessé

Les Verts dans l'embarras

Le CS Hammam-Lif a reçu une nouvelle correspondance de la Fifa concernant les dus de son ancien joueur algérien Hamid Jaouchi.

La formation hammam-lifoise n'aura cette fois-ci que quelques semaines pour trouver une solution à ce conflit, faute de quoi, elle risque de graves sanctions sportives. Hamid Jaouchi avait été recruté par le CS Hammam-Lif après un premier passage au Club Africain.

Un grand club européen au centenaire de l'Espérance

Le président de l'Espérance Sportive de Tunis, Hamdi Meddeb, s'est récemment réuni avec la commission chargée de préparer les festivités du centenaire. Dans ce cadre, l'Espérance va inviter un grand club européen pour disputer un match amical à Radès.

Youssef Msakni pourrait participer à ce match dans les rangs de l'EST. Par ailleurs, associés, des artistes tunisiens et égyptiens supporters de l'EST vont enregistrer une chanson à la gloire du club «sang et or».

ESS: un Belge à la DT des jeunes

L'Etoile Sportive du Sahel a engagé un nouveau directeur technique des jeunes. Il s'agit du Belge Christophe Dussuyer qui a déjà entamé ses fonctions.

Interdiction de banc pour Saidani

Le président du Club Athlétique Bizertin, Abdessalam Saidani, devrait comparaître devant la commission d'éthique et du fair-play de la FTF pour propos injurieux proférés à l'encontre de Maher Harrabi qui a dirigé le match de la première journée CAB-CSS.

Saidani devrait s'en sortir avec deux matches d'interdiction de banc.

Ndong est introuvable !

Il n'y a pas qu'avec Papy Djilobodji que Sunderland a des problèmes ! Tout comme son coéquipier sénégalais, le Gabonais Didier Ndong n'a pas l'intention d'évoluer en D3 anglaise avec les Black Cats. Et à la différence de son partenaire, le milieu de terrain n'a toujours pas donné signe de vie à son employeur depuis des semaines et celui-ci a décidé de sévir ! « Didier Ndong n'a affiché aucune volonté de revenir au club. On ne sait même pas où il est », a lâché le président du club, Stewart Donald, à TalkSport, avant de s'exprimer plus généralement sur les deux joueurs : « Je suis certain que nous sommes autorisés à les sanctionner. Mais la question est: ont-ils fait assez pour que nous puissions rompre leur contrat et les poursuivre pour volonté de se dévaluer ? (... ) On ne pense pas qu'ils se sont comportés suffisamment bien avec nous pour dire "bon, d'accord, on vous paye". Et de toute façon, aucun des deux n'est en condition de jouer. » On voit donc que Sunderland n'exclut pas de poursuivre les deux joueurs devant la justice.

ASM-indiscipline

L'Avenir Sportif de La Marsa a indiqué que quatre joueurs de l'équipe première ont comparu devant le conseil de discipline de l'équipe. Ces quatre joueurs sont Aymen Amri, Sadok Ingazou, Ghassen Ben Saad et Sanad Khemissi. Le communiqué publié par la formation marsoise n'indique pas les motifs qui ont poussé les dirigeants à prendre cette décision.

En amical

Le Stade Tunisien a été battu au cours d'une rencontre amicale disputée au complexe Hedi-Naifer au Bardo. La formation stadiste a été battue par l'AS Kasserine sur le score d'un but à zéro.

L'unique but de la rencontre a été inscrit sur penalty en première période par Tarek Nasri.