Tunisie: Avec les tripes !

CAB : Khmaïs Thamri, Med Habib Yeken, Wajdi Jabbari, Seddik Méjri, W. Bousnina, Cissé, Fédi Ben Choug, Habbassi (Médina 83'), Khalfaoui (Maâmouri), Z. Ounalli, Wattara (Saïdi 72').

USBG : Gaïth Jefrni, Nefzi, Mahjbi, Sellami, A. Abbès, Ben Tarcha, Sissoko, Krimoko (Mondher Guesmi 45'), Sabri Laâmari, Khaled Yahia (Méjri 68'), Chams Samti (Ouni 8'), Cheiheb Zoghlami.

Après un succès éclatant à Gabès contre l'ASG lors de la 2e journée, les Cabistes étaient décidés à glaner une 2e victoire d'affilée contre l'USBG d'autant qu'ils évoluaient devant leur public.

Le match débute sur un rythme élevé, sans round d'observation de part et d'autre.

Les Cabistes ouvrent les hostilités par l'intermédiaire de Ounalli et Ben Choug qui ont multiplié les actions sans résultat. Les visiteurs répliquent rapidement d'abord par Samti qui frappa au-dessus (7') puis par Laâmari dont le tir trouve Thamri (9').

Le CAB, sentant le danger, reprend le jeu un peu à son compte et Habbassi a failli ouvrir la marque mais son tir est contré in extremis par la défense de l'USBG (11'). La partie s'anime de plus en plus avec un léger avantage pour les locaux qui manquent de peu l'ouveture du score sur un retourné de Ben Choug (16') qui passe au-dessus. Une minute plus tard, le même Ben Choug se démarque de la défense sudiste, se retrouve seul devant Yefrni mais il élève un peu trop le cuir (17').

Les locaux pressent leurs adversaires et les contraignent à reculer d'un cran mais n'exploitent pas cette domination. N'est-ce pas Wattara (20') ? Devant ce manque de réussite, l'USBG commence à espérer prendre en défaut son vis-à-vis, axant son jeu sur les longes centres sur coup de pied arrêté, où on voit Amine Abbès dans tous les coups. Le CAB ne desserre pas l'étau pour autant et Wattara rate un but tout fait quand Habbassi le sert sur un plateau mais l'Ivoirien met largement et lamentablement au-desus (34'). Les «Jaune et Noir» dominent outrageusement mais butent cette fois-ci sur la barre transversale sur le tir de Yeken (36') puis sur une forêt de jambes adverses (40').

Paradoxalement, l'USBG faillit surprendre tout le monde à la 48', mais Thamri efface un but certin sur ce retourné de Laâmari.

Fin houleuse...

La 2e période reprend également animée des deux côtés mais toujours avec un CAB plus prompt sur le ballon dans l'espoir d'en découdre rapidement, comme en témoigne ce tir au-dessus de Habbassi alors qu'il se trouvait dans une position idéale (52'). En face, Khaled Yahia répond timidement (53'), le cuir passant à côté faiblement. Les Cabistes dominent mais ne trouvent pas la faille. Même le but de Wattara à la 65' est refusé pour faute. Le but chauffait de nouveau et c'est Ounalli qui hérite d'une passe judicieuse de Habbassi pour, enfin, donner l'avantage aux siens (67').

A 1 à 0, l'USBG avance alors d'un cran et se découvre un peu plus derrière. Le match connaît ainsi une autre tournure : une équipe qui se rue devant pour égaliser (l'USBG) et une autre (le CAB) qui se crée bon nombre d'occasions pour doubler le score. On assiste alors à un jeu ouvert, agréable à regarder, on eut chaud, côté local, quand Nefzi centre vers Zoghlami dont la tête passe à côté (80').

Immédiatement sur la remise, Saïdi voit sa frappe détourner en corner (84'). Le match se termine dans la confusion avec une expulsion sévère de Othmane Saïdi 90'+4. Quelques minutes plutôt, l'USBG marque un but que l'arbitre refuse pour charge sur le gardien Thameri.