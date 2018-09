Tunisie: Le pays attaché à la réforme de l'Union

A cette occasion, le secrétaire d'Etat a réaffirmé le soutien de la Tunisie au processus de réforme de l'Union africaine qui, a-t-il dit, ne manquera pas de contribuer à conférer l'efficacité requise à son action et à consacrer les principes de transparence et de bonne gouvernance, de manière à réaliser les objectifs de l'agenda de 2063 établi par l'Organisation africaine et à répondre aux aspirations des peuples africains.

Selon un communiqué publié hier par le ministère des Affaires étrangères, Bachtobji a mis l'accent sur l'attachement de la Tunisie à la préservation des acquis des pays africains, notamment lors des prochaines négociations entre l'Union européenne et l'Union africaine.

La réunion du Conseil exécutif de l'UA a été consacrée aux débats sur le processus de réforme de l'Union et l'avenir des relations entre les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) et l'Union européenne après 2020.