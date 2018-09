Tunisie: Harakiri fiction

Le divorce semble consommé entre les deux personnages, et à moins d'un coup de théâtre, l'équipe de Youssef Chahed fera désormais cavalier seul. Jusqu'à présent aucun membre du gouvernement n'a accepté de démissionner de son poste. Une donne qui renforce encore plus l'actuel chef du gouvernement et le rend hermétique à toute critique ou tentative de déstabilisation. Mais en même temps, Nida Tounès n'est pas près de baisser les armes. Même si plusieurs personnalités de premier plan ont quitté le navire Nida, d'autres personnages influents sont déterminés à garder le parti en vie. C'est le cas de l'homme d'affaires Ridha Charfeddine, qui pourrait, dans les semaines à venir, jouer un rôle prépondérant à l'intérieur du parti.

Selon le communiqué, ce congrès devrait se tenir au plus tard les 26 et 27 janvier 2019.

