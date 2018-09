Algérie: Projet de loi sur les collectivités locales - Tadj soumettra des propositions pour enrichir le texte

Alger — Les Présidents des Assemblées populaires communales (P/APC) relevant du parti Tajamou Amel Al Djazair (TAJ) soumettront un document comportant une série de propositions et d'idées pour enrichir le projet de loi sur les collectivités locales, en cours d'élaboration par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, a indiqué samedi un communiqué de cette formation politique.

Le communiqué, rendu public au terme de la réunion du Conseil national des P/APC relevant de TAJ, a salué le "programme de formation mis en place par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, au profit des P/APC et les efforts consentis pour la modernisation du secteur, notamment l'ouverture de plusieurs ateliers pour l'amendement de plusieurs lois, en particuliers les deux lois relatives à la Commune et la Wilaya".

La même source a fait savoir, dans ce sens, que les P/APC de Taj "présenteront un document comportant l'ensemble des propositions, idées et avis qu'ils jugent utiles pour le pays et le citoyen".

Appelant le Gouvernement a soutenir le développement local et accompagner les communes pauvres, le Conseil s'est félicité de la décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika concernant la Loi de finance 2019 qui ne prévoit aucune augmentations fiscales et soutien l'orientation sociale de l'Etat, et de l'intérêt particulier accordé au développement des assemblées locales.

Les P/APC de Taj ont appelé, en cette occasion, le Chef de l'Etat à "poursuivre sa mission à la tête du pays et continuer ses réformes et réalisations dans les différents secteurs", saluant le professionnalisme de l'Armée nationale populaire (ANP) et son attachement à ses missions constitutionnelles.

Le parti TAJ a remporté 41 communes aux Elections locales 2017 auxquelles il s'est présenté en s'alliant avec 4 autres formations politiques.