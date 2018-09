Algérie: Le réseau routier de Nâama classé parmi les meilleurs au niveau national

- Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a affirmé, samedi à Nâama, que cette wilaya disposait d'un vaste réseau routier moderne "classé parmi les meilleurs" au niveau national en terme de qualité, devant impulser et encourager l'investissement et les activités commerciales et touristiques dans la région.

Dans une déclaration à la presse, au terme de sa visite d'inspection, le ministre a indiqué que l'infrastructure des travaux publics dont dispose la wilaya à la faveur des investissements, injectés au secteur depuis 2000 ayant dépassé les 59 milliards DA, ont contribué à la relance de la croissance économique et à la création d'emplois attirant des investisseurs vers cette région.

Abordant les actions concrétisées dans la wilaya, dont la modernisation de l'axe de la RN 6 qui est l'artère principale du développement économique de la région avec la réalisation d'un dédoublement de la voie sur une distance de 119 km, Abdelghani Zaâlane a signalé d'autres opérations de confortement et de réhabilitation de 200 km de chemins de wilaya et la réalisation de 400 ouvrages d'art en vue de désenclaver les villages.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que l'exploitation de l'aérodrome "cheikh Bouamama" de Mécheria, qui avait bénéficié dernièrement de travaux de consolidation de la piste d'atterrissage et la modernisation de ses structures, "n'est pas seulement une revendication de la population de la région, mais une nécessité dictée par les conditions économiques visant à encourager l'investissement dans le domaine du transport et un appui au secteur touristique."

M. Zaâlane a souligné qu'en application du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour l'acquisition de nouveaux avions devant renforcer la flottille de la Compagnie "Air Algerie", il est prévu, de 2019 à 2024, la prise en charge de la ré-exploitation de plusieurs lignes desservant les aéroports du pays.

Inspectant le chantier de réalisation d'un pont au niveau du CW 8 dans la daira de Moghrar, le ministre a sommé les entreprises de respecter les délais et la qualité des ouvrages et de renforcer les capacités et moyens de réalisation.

Abdelghani Zaâlane a procédé, au terme de sa visite, à l'inauguration d'un échangeur à l'entrée de la ville d'Ain Sefra (70 km au sud de Naâma) qui a été relié à la voie d'évitement sur une distance de 5 km pour assurer une meilleure fluidité et désengorger la circulation au sein de la ville, selon les explications de la Direction des travaux publics de la wilaya.