Ile Maurice: «Déportation» d'Arnaud Poulay - «Zot tret Agaléens kouma dernié ninport»

Mais Arnaud Poulay ne comptait pas se laisser faire. Sa force, il la puise non seulement du soutien de sa famille mais également des Agaléens. «Dès que j'ai reçu la lettre, je me suis dit que je n'irai pas. Et tous les Agaléens m'ont soutenu. Si les autorités avaient utilisé la force, ti pou vinn bien grav. Nous étions prêts à prendre des actions pour qu'on entende notre voix.» Par ailleurs, il était également prévu que Laval Soopramanien, président de l'organisation Les Amis d'Agalega, remette une pétition listant les doléances des Agaléens au bureau du Premier ministre.

Le jeune homme, qui est aussi artiste, dit avoir été traumatisé par tout ça. «C'était le jour du baptême de ma fille de quatre mois, la première communion de mon fils de 11 ans. J'ai dû me contrôler afin que ma famille ne voie pas combien j'étais perturbé.» Mais lors du rassemblement familial à cette occasion, la «déportation» était bel et bien le principal sujet de conversation. «Mon fils est traumatisé. Il m'a demandé à plusieurs reprises si je devais quitter Agalega.»

Il semble que la pression médiatique et populaire ait aidé à changer la donne. Arnaud Poulay ne sera finalement pas «déporté». La colère des Agaléens et du principal concerné, elle, demeure intacte. «Je ne m'attendais pas à recevoir, en 2018, une pareille lettre. Zot pran Agaléens pou bann dernié ninport.» Cette missive démontre, selon lui, que les autorités peuvent l'arracher de son île par le biais d'une simple correspondance. «Zot kapav pran mo lakaz, zet mo bann zafer, mo perdi mo zanimo, mo népli éna nanyé kouma ti pé fer ar esklav lépok kolon.»

Pourtant, c'est la seule qu'a reçue Arnaud Poulay, concernant la lettre qui lui a été adressée jeudi. Celle-ci sommait ce handy worker agéléen de prendre place à bord du Mauritius Trochetia, qui devrait lever l'ancre pour Port-Louis le lendemain, ou samedi. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et dans les journaux. Nous en faisions état dans nos éditions de vendredi et d'hier.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.