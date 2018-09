Algérie: Ligue 1 Mobilis (6e j) - Le NA Hussein Dey provisoirement seul aux commandes

Une maigre récolte, puisque l'ASAM et CSC n'ont pris qu'un point chacun, mais ce résultat leur permet tout de même de rejoindre provisoirement l'USM Alger et la JS Kabylie à la deuxième place du classement général, avec neuf points pour chaque club.

Le score vierge ne reflète pas, en effet, la vraie physionomie de ce derby de l'Est, marqué entre autres par un tir sur la barre transversale, en faveur de l'ASAM, Alors que le champion d'Algérie en titre, le CSC, s'est vu refuser un but en deuxième mi-temps pour une position de hors jeu.

A noter le long arrêt de jeu ayant suivi le but d'El Mouden, car les supporters Bécharois ont très mal digéré la tournure défavorable qu'a pris cette rencontre et leur réaction a obligé le Directeur de jeu à suspendre le jeu, avant de se résoudre à siffler la fin.

Les Pacistes sont en effet revenus de très loin, grâce notamment à leur buteur-maison Zakaria Naïdji, auteur d'un doublé aux 50' et 69', alors que le troisième but a été inscrit par Bouzok, qui avait transformé un penalty pile à l'heure de jeu.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, le CR Belouizdad s'était également fait surprendre à domicile par l'Olympique de Médéa, sur un but unique, signé du capitaine Toufik Addadi, dont le tir des 25 mètres n'avait laissé aucune chance au portier algérois.

En effet, malgré l'expulsion du défenseur Abdelghani Khiat à la demi-heure de jeu, Walid Allati a réussi à marquer deux buts aux 56' et 64', respectivement sur coup franc direct et d'un tir vicieux, placé entre jambes du gardien béjaoui, permettant ainsi son équipe de porter son capital-points à 11 unités.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.