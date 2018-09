Afrique Australe: COSAFA Féminine - Les Zambiennes impressionnent

Après sa démonstration du 13 septembre, le Cameroun, candidat déclaré au titre, a connu un brusque coup d'arrêt face à la Zambie samedi. Les Zambiennes prennent au passage une sérieuse option dans l'optique de la qualification.

Ce match était très attendu et autant dire que les 22 footballeuses n'ont pas déçu en proposant un spectacle de haute volée. Le but de Lushomo Mweemba à la 39eminute a eté suffisant pour faire douter les Lionnes Indomptables. Bénéficiant d'un bon coup franc des 40 mètres, la milieu de terrain de la Zambie a tenté sa chance de loin et, il est vrai bien aidée, par le vent, son ballon a tôt fait de finir au fond des filets malgré la sortie de Flore Ngo, la gardienne camerounaise.

Après cela, les Zambiennes ont totalement assit leur domination dans cette rencontre bénéficiant d'énormes occasions de plier la rencontre. Mais le manque de réalisme devant le but a souvent joué contre elles.

Le Mozambique reste en vie dans le groupe B. Samedi, les Mozambicaines, encore sonnées après leur déroute contre le Cameroun, se sont bien reprises en l'emportant de justesse face au Lesotho. Au Wolfson Stadium, les deux formations ont proposé un jeu plaisant, multipliant notamment les incursions dans le camp adverse. Mamoroesi Likotsi s'est distingué la première en récoltant un carton jaune à la 23eminute. Sa partenaire Alina Maloro s'est retrouvée seule face à Aina Linge, la gardienne du Mozambique. Mais en raison d'une de maladresse extrême, elle a mis le ballon à côté de la cage. Les Lesothanes regretteront longtemps cette occasion manquée car à la 49eminute, Cidalia Cuta se montrait, elle, intraitable devant les cages adverses en ouvrant le score.

Loin d'être décontenancé, le Lesotho se remettait en selle et les efforts consentis par ses représentantes finirent par payer lorsqu'Alina Maloro se présenta seule devant le dernier rempart du Mozambique. Elle n'eut aucun mal à convertir cette occasion.

Les Lesothanes ne profiteront pas longtemps de cette égalisation aussi méritée soit-elle. Douze minutes plus tard, Lucia convertissait un coup franc excentré. Sur cette action, Cynthia Maifo ne fut pas exempte de tout reproche, la gardienne du Lesotho manquant sa sortie sur ce coup de pied arrêté. Cette défaite condamne du coup le Lesotho qui rejoint Madagascar et Eswatini parmi les formations qui sont déjà éliminées du tournoi.

La Namibie et l'Ouganda n'ont pas pu se départager lors de la troisième rencontre de la journée. Au terme d'une explication de 90 minutes riche en rebondissements, de gestes techniques et de projections rapides, les deux adversaires ont dû se contenter d'un nul sans but, le premier de ce Championnat féminin de la COSAFA.