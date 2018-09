Afrique: Ligue des Champions - Petite victoire de l'ES Sétif face au WAC Casablanca

L'Entente de Sétif a pris les devants dans son face à face avec le Wydad de Casablanca lors de la première manche de son quart de finale de Ligue des Champions Total 2018 (1-0). Un avantage qui ne sera pas de trop dans une semaine lorsqu'il faudra aller défier les Marocains dans leur fief, là où ils n'ont pas depuis longtemps été battus par une équipe africaine.

Soutenus par un public des grands jours, les camarades d'Akram Djahnit ont pris très tôt les choses en mains alors que leurs adversaires n'affichaient pas leur sérénité habituelle. Et, au quart d'heure de jeu, les Algériens étaient récompensés par un but du milieu de terrain sénégalais Isla Daoudi Diomandé qui se jette sur la balle suite à une belle action jouée à une touche de balle de Samir Aiboud qui glisse à Houari Ferhani lequel transmet à Djahnit qui centre instantanément au point de pénalty pour Diomandé. Ce dernier se débarrasse des défenseurs wydadis et expédie le ballon au fond des filets laissant le gardien Yassine El Kharoubi sans réaction.

Les choses ont été moins faciles pour les Sétifiens en seconde période avec une équipe du WAC plus entreprenante et plus présente. Les Marocains ont beaucoup tenté sous l'impulsion de la plaque tournante Brahim Nakach et de son armada offensive composée de Walid El Karti, Mohamed Ounnajem, Ismael El Haddad et Salaheddine Saïdi. Ils ont livré une vraie bataille de harcèlement, tentant de déstabiliser la défense des locaux sans la faire rompre. Un but d'avance, c'est juste surtout chez le tenant de la couronne mais le plus vraisemblable n'est certainement pas le plus sûr.

Réactions

Rachid Taoussi (entraîneur de l'ES Sétif)

C'était un match d'un bon niveau. On savait au départ que ça allait être très difficile pour nous, mais nous avons su profiter des hésitations du Wydad en première mi-temps pour marquer ce but et prendre l'avantage. Il ne faut pas oublier que nous avons joué contre une équipe qui possède plusieurs internationaux comme Nakach, Saidi, Ounnajem, par exemple et c'est le WAC qui va subir celle du match retour. Je connais la force de frappe du WAC sur son terrain, avec son public, mais je reste confiant, nous avons les moyens de passer.

Youssef Achami (entraîneur -adjoint du WAC)

Nous avons bien joué en deuxième mi-temps, nous avons eu plusieurs occasions de revenir au score mais l'efficacité et la dernière touche n'ont pas été au rendez-vous. Il reste encore un match où les conditions seront meilleures pour nous et nous espérons renverser la situation.