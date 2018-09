Ouganda: Violations des droits de l'homme au Cambodge, en Ouganda et au Myanmar

communiqué de presse

Strasbourg, France — Le Cambodge doit abandonner toutes les accusations et décisions à caractère politique

L'Ouganda doit assurer l'indépendance de son Parlement

Les autorités du Myanmar doivent libérer immédiatement les deux journalistes de Reuters

Les députés condamnent les arrestations et fausses accusations portées contre des politiciens de l'opposition et des journalistes au Cambodge, en Ouganda et au Myanmar.

Le Cambodge doit abandonner toutes les charges retenues contre le politicien de l'opposition Kem Sokha

Au vu de la répression généralisée et systématique de l'opposition politique et des droits électoraux au Cambodge, le Parlement européen exhorte le gouvernement à mettre un terme à toutes les formes de harcèlement et à tous les chefs d'accusation politiquement motivés dont font l'objet les membres de l'opposition politique, les défenseurs des droits de l'homme, les militants syndicaux, les membres de la société civile et les journalistes. Par ailleurs, il exprime sa vive préoccupation quant à la conduite des élections de 2018 et à leurs résultats, dont le processus n'était pas crédible, et souligne que ce processus ne peut pas être qualifié de libre ni d'équitable.

Les députés demandent que les autorités du Cambodge abandonnent toutes les charges qui pèsent contre le dirigeant de l'opposition Kem Sokha et appellent à lever totalement son assignation à résidence. Cette demande s'applique aussi à tous les autres responsables politiques, comme Sam Rainsy, accusé, détenu et emprisonné pour les mêmes raisons.

De plus, le Parlement invite le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et la Commission européenne à dresser la liste des personnes responsables de la dissolution de l'opposition cambodgienne et des autres violations graves des droits de l'homme, en vue de leur imposer des restrictions de visa et le gel de leurs avoirs.

La résolution a été adoptée à main levée.

Ouganda: mettre fin aux arrestations de députés de l'opposition et garantir l'indépendance de l'Assemblée nationale

Les députés expriment leur profonde préoccupation face à l'arrestation de parlementaires de l'opposition à l'occasion de l'élection législative organisée le 15 août à Arua, dans le nord-ouest de l'Ouganda, qui s'est déroulée sur fond de violence. Ils appellent les autorités ougandaises à abandonner les accusations visiblement inventées de toutes pièces contre le parlementaire indépendant, musicien et critique du gouvernement Bobi Wine et à mettre un terme à la répression exercée contre les politiciens et les partisans de l'opposition.

Le Parlement souligne qu'il est vital pour la démocratie ougandaise que le Président et le gouvernement ougandais respectent l'indépendance du Parlement et du mandat de ses membres. Il remarque avec inquiétude que les journalistes qui ont couvert les récentes manifestations politiques et les émeutes ont été battus, tout comme les manifestants. Il demande aux forces de sécurité ougandaises de faire preuve de retenue lors des manifestations, de s'abstenir d'utiliser des balles réelles et d'agir en toute légalité dans le plein respect des droits de l'homme.

La résolution a été adoptée à main levée.

Myanmar

Suite aux arrestations par les autorités du Myanmar, le 12 décembre 2017, de deux journalistes de Reuters, Wa Lone et Kyaw Soe Oo, qui enquêtaient sur le massacre du peuple Rohingya, les députés demandent d'abandonner leur peine d'emprisonnement de sept ans et appellent à leur libération immédiate.

Les eurodéputés condamnent à nouveau fermement les attaques par les militaires du Myanmar contre les Rohingyas, qui, selon la mission internationale indépendante d'établissement des faits (IIFFMM) au Myanmar, peuvent être qualifiées de crimes de guerre et de génocide. Ils demandent au gouvernement du Myanmar de laisser accéder sans entraves à l'État de Rakhine les observateurs internationaux, les médias et les organisations humanitaires.

Par ailleurs, la résolution invite le Conseil de sécurité des Nations unies à saisir sans délai la Cour pénale internationale (CPI) de la situation au Myanmar pour une enquête totale sur les violations relatives aux droits de l'homme. Elle rappelle aussi la nécessité d'imposer un embargo total sur les armes dans le pays.

La résolution a été adoptée à main levée.

SOURCE Parlement européen