Afrique: Coupe CAF - Le Raja Casablanca surprend le CARA Brazzaville

Le Raja Casablanca se donne des chances de qualification pour les demi-finales de la Coupe CAF. Opposé au CARA Brazzaville ce dimanche en quart de finale aller, le club marocain l'a emporté à l'extérieur 2-1.

Après l'ouverture du score de Soufiane Rahimi à la 47ème minute, Cabwey Kivutuka égalise pour les Congolais à la 71è. Mais les visiteurs reprennent l'avantage à la 80è par Mahmoud Benhalib et ne seront plus rattrapé jusqu'au coup de sifflet final.

Le Raja prend donc une belle option et va pouvoir gérer le match retour qu'il accueille chez lui dans une semaine.

STATS | Check out the full-time stats! Which team had the better overall performance? #TotalCAFCL #CARARCA pic.twitter.com/HMjCpdHBYz

-- CAF (@CAF_Online) 16 septembre 2018