Madagascar: Golf - Ringer Score 2018 - Remise de lots à mi-parcoursSerge Rasanda

Après une petite pause à l'occasion des vacances, la 22e édition du Ringer Score BNI Madagascar reprend de plus belle avec la tenue du 7e tour de ce dimanche. Mais avant ce grand retour des golfeurs sur le green de l'International Golf Club du Rova à Andakana, la BNI, fidèle sponsor de cette plus ancienne compétition golfique du pays, a récompensé les participants les plus assidus durant les tours précédents avec des performances remarquables.

La cérémonie s'est déroulée dans la soirée de ce vendredi 14 septembre au siège de BNI à Analakely. Une occasion pour son directeur général, Alexandre Mey d'adresser aux récipiendaires ses félicitations et son encouragement. Concernant le classement à l'issue du tour 6 qui a été marqué, entre autres, par le retour de Luc Ratsimbazafy et Hiridjee Djawad avec chacun un score de 64, derrière le Coréen Kihyeok Nam (62), dans le trio de tête de la 1ère série hommes. Ayant participé à cinq étapes sur six, ce dernier est le plus assidu chez les messieurs, Nyvoara Raveloarison chez les dames et Douessy Matheo chez les juniors. Et chez les dames, l'ascension de Hanitra Ratsimbazafy au top du classement suivie par Nyvoara Raveloarison avec un score de 66 et Christiane Ravon avec une carte de 70. Avec un score de 66, Douessy Matheo occupe la première place provisoire devant Tamby Rakotonjanahary (66) et Ny Ony Rakotonavahy en rendant également une carte de 66 au terme du précédent tour.

