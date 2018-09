Ile Maurice: Gary Victor décroche son diplôme - «Sa zanfan cité-la inn rési met sa ti rob nwar-la... »

Pour Gary, c'est une toute nouvelle vie qui commence. Mais il reste le même. «Souvan, dimounn ziz nou par rapor a landrwa kot ou resté, fami kot ou sorti, travay ki ou fer. Mo ti anvi montré ki to kapav éna dread lor to latet ek rési to lavi.»

Une décision difficile certes, mais qu'il ne regrette pas aujourd'hui. «Après deux ans et demi et beaucoup de difficultés, j'ai réussi à décrocher mon diplôme, sa zanfan cité-la inn resi met sa ti rob nwar-la», dit-il en riant. En ajoutant que ce diplôme n'est pas qu'un simple morceau de papier à ses yeux : il s'agit d'une victoire. Pour lui, pour sa famille, pour son quartier, pour les jeunes des cités...

