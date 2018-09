Maroc: Les atouts touristiques du Maroc présentés à Lisbonne

Les atouts touristiques du Maroc ont été présentés rédemment à Lisbonne, au profit de 300 professionnels du secteur.

Lors d'une rencontre organisée par la délégation de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) et le tour-opérateur (TO) Solférias, l'accent a été mis sur la promotion de la destination Maroc, et plus particulièrement la ville de Marrakech, en présence notamment d'agents de voyages, rapporte la MAP.

Une présentation de la destination Maroc originale et différenciée par rapport à la concurrence a mis en valeur les différents atouts touristiques du Royaume, en particulier la ville de Marrakech fortement prisée par les touristes, grâce aux charters de ce TO et à la desserte directe de la compagnie aérienne portugaise TAP sur la cité ocre.

L'assistance s'est informée, à cette occasion, des multiples opportunités touristiques offertes par le Maroc, notamment à travers l'animation, cérémonie de thé, roller up dans espace exclusif Maroc, vidéo Maroc sur écran géant, et photobooth pour prise de photos instantanées en souvenir personnalisé des invités avec arrière-plan de visuels Maroc.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué de l'ONMT au Portugal, Abdellatif Achachi, a indiqué que l'objectif principal de cette rencontre consiste à "renforcer notre position et booster les ventes anticipées pour les vacances de fin d'année pendant la saison d'hiver".

Elle vise également, selon ce responsable, à consolider les liens avec la presse, les leaders d'opinion et les agents vendeurs, mais aussi à tirer profit des stories, photos, vidéos ou tout autre post que les invités vont publier sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, a-t-il précisé, Solférias, qui est un grand TO au Portugal, placé dans le top 5, invite les agents de voyages vendeurs, qui sont en contact direct avec les clients, pour leur montrer le produit et leur donner un avant-goût de ce que sera la fin d'année au Maroc.

Ce TO commence déjà à prendre de l'ampleur. Même s'il n'est partenaire de l'ONMT que depuis 2ans, il a multiplié par 10 son chiffre d'affaires, ayant passé de près de 400 clients à 5000 actuellement, a poursuivi M. Achachi, notant que le Portugal est un marché à grand potentiel d'émission de touristes.