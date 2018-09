Maroc: Ballet diplomatique dans les provinces sahariennes

Youyous, larmes et incantations ont accompagné la levée du corps du chanteur algérien Rachid Taha,… Plus »

Ils se sont également félicités des efforts consentis par le Maroc en matière d'échange d'informations et de lutte contre le terrorisme, tout en soulignant que le Royaume, «pays de paix, de sécurité, de tolérance et de cohabitation des cultures», occupe une place de choix au niveau du monde islamique.

A ce propos, ils ont dit avoir évoqué les perspectives du partenariat entre le Maroc et les Etats-Unis dans les secteurs économique et commercial, ainsi que les efforts déployés en vue de booster l'investissement dans le Royaume.

A noter, par ailleurs que les membres de cette délégation ont souligné, vendredi lors d'un point de presse à Dakhla, que le Maroc est «un pont vers l'Afrique et l'Océan atlantique et représente un partenaire incontournable en matière de développement et de modernisation du continent ».

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.