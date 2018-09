Maroc: Coupe du Trône - Le Royal Golf Dar Es-Salam remporte la decima à Michlifen

Youyous, larmes et incantations ont accompagné la levée du corps du chanteur algérien Rachid Taha,… Plus »

Au terme de cette compétition, le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, le gouverneur de la province d'Ifrane, Abdelhamid El Mazid, le président délégué de la FRMG, Mustapha Zine, ainsi que d'autres personnalités et présidents de clubs ont procédé à la remise des médailles aux équipes qui ont décroché les trois premières places.

"Le RGAM est une nouvelle fois présent sur le podium", a poursuivi M. Akesbi, faisant savoir que son équipe a eu à jouer et à s'adapter avec ce parcours exceptionnel au cœur des montagnes splendides du Moyen Atlas avec de nouvelles spécificités et des difficultés que les joueurs ne connaissaient pas jusqu'à présent.

