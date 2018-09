Maroc: L'AGO de la FRMF sans surprise Approbation à l'unanimité des rapports moral et financier

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a approuvé les rapports moral et financier au titre de la saison 2017-2018, lors d'une assemblée générale ordinaire (AGO), tenue samedi à Skhirat.

Ces rapports ont été approuvés à l'unanimité des 48 délégués présents sur 52 représentants des clubs de D1, D2, des divisions Amateurs, des Ligues régionales et des groupements, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami et d'un représentant du Comité national olympique marocain.

S'exprimant à l'ouverture des travaux de cette AGO, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaâ a souligné que "2018 a été une année positive par excellence pour le football marocain", comme en témoignent la qualification de l'équipe nationale au Mondial-2018 après une longue absence et le sacre de la sélection nationale des joueurs locaux lors de la 5è édition du CHAN qui a été organisée au Maroc.

Le football marocain en 2018 s'est également distingué par la qualification de l'équipe nationale des moins de 17 ans à la CAN 2019 en Tanzanie, ainsi que par la victoire du Wydad de Casablanca en Ligue africaine des clubs champions et la Supercoupe de la CAF, a poursuivi M. Lekjaâ. Ces réalisations "permettent au football marocain d'occuper la position de leader à l'échelle continentale", a-t-il estimé.

En outre, M. Lekjaâ a mis un accent particulier sur le rôle de la formation dans le développement du football marocain, indiquant que la FRMF a élaboré un programme clair à cet effet, à travers la création de plusieurs centres de formation, tels le centre du Raja de Casablanca, les centres régionaux de l'Oriental, de Souss, etc, outre l'ouverture prochaine du Centre national de football de Maâmora.

Par ailleurs, M. Lekjaâ a soulevé certaines carences auxquelles la fédération tente d'y remédier, soulignant dans ce sens la nécessité de fournir des formateurs aux petites catégories et d'adapter les stages de formation aux ambitions internationales du sport marocain.

Il a, à cet égard, rappelé que toutes les phases de formation sont soumises actuellement à une évaluation de la part d'un bureau des études international spécialisé, précisant que les résultats de cette évaluation seront annoncés avant le 31 décembre de l'année en cours, afin d'apporter les rectifications nécessaires au système de formation adopté par la FRMF.

Le président de la FRMF a aussi annoncé une structuration de la gestion technique en partenariat avec la Fédération française de football, à travers la mise en place d'un programme intégré et pratique qui profitera aux expertises marocaines dans les différentes phases de la formation.

S'agissant du plan d'action de la gestion de la chose footballistique durant les prochaines années, M. Lekjaâ a fait observer que les priorités de la fédération consistent à préparer la participation marocaine à la CAN et essayer de remporter ce titre, à œuvrer en faveur de la qualification de l'équipe nationale à la Coupe du monde 2022, à soutenir les clubs marocains dans leurs participations aux compétitions africaines, ainsi qu'à poursuivre le programme de mise à niveau des infrastructures sportives et le développement du volet institutionnel du football marocain.

Pour ce qui est du rapport financier, il fait ressortir que les recettes de la FMRF se sont chiffrées durant la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, à plus de 880 millions de dirhams (MDH), tandis que les dépenses ont atteint environ 879,3 MDH, soit un excédent de 744.427 dirhams.

Cette AGO a été également marquée par l'approbation des modifications de certains articles du statut de la FRMF afin de l'actualiser à travers la création de trois nouvelles commissions (commission de la gouvernance, commission de l'audit interne et commission de contrôle de gestion financière des clubs).