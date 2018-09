Ile Maurice: Conductrice d'autobus - Mila v/s les «têtes brûlées»

Qu'importe, malgré les problèmes, elle ne troquerait sa place pour rien au monde. Son métier de conductrice, malgré les obstacles et quelques «ânes», elle le fait avec amour et passion.

Le quotidien de Mila n'est pas de tout repos. Elle jongle entre les passagers qui ne veulent pas payer le prix du ticket et ceux qui «pé rod sikann». Sa réaction ? Elle fait preuve de fermeté. «Mo dir zot si zot pa payé nou al stasion ek lapolis pou okip zot.» Le tout avec calme, même face aux plus récalcitrants.

Elle s'en souvient comme si c'était hier. «Tous les regards étaient tournés vers moi. Enn Madam sa, enn misié sa, se demandaient certains. Avek létan zot inn konpran ki fam ousi kapav fer sa travay-la et ninport ki travay dayer.»

Dès son jeune âge, elle savait qu'elle allait pratiquer un métier lié aux transports en commun. Celui qui l'a inspirée ? Son père, qui était lui-même chauffeur. «Je le suivais à chaque fois, je jouais les receveuses... » Plus tard, elle passe le permis et se lance. Sa carrière démarre en 2009.

