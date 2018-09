Algérie: Intoxication alimentaire - Respect des règles d'hygiène et de prévention

Le ministère recommande également la séparation des produits cuits des autres aliments dans le réfrigérateur, la vérification de la date de péremption, la décongélation des viandes au réfrigérateur ou au micro-ondes (réfrigération rapide) et le conditionnement des aliments dans des récipients fermés pour éviter tout contact entre les aliments crus et les aliments prêts à être consommés.

Dans ce contexte, il recommande, entre autres, une hygiène des mains et des ustensiles, le lavage correct des aliments avant leur utilisation, la cuisson suffisante des aliments, le respect de la chaine du froid lors du transport et du stockage des aliments et l'utilisation de produits frais et d'une eau potable pour la préparation des aliments.

"Devant l'augmentation remarquable du nombre de cas de toxiûinfection alimentaire enregistrés durant les 3 dernières années, le ministère rappelle la nécessité du respect des règles d'hygiène et de prévention contre les cas d'intoxications alimentaires qui représentent un véritable problème de santé publique engendrant des couts élevés de prise en charge des malades", note le communiqué, relevant que ces cas d'intoxications alimentaires sont souvent enregistrés lors des fêtes ou rassemblements familiaux et lors de la restauration collective.

ALGER -Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a rappelé dimanche, dans un communiqué, la nécessité du respect des règles d'hygiène et de prévention contre les intoxications alimentaires "qui représentent un véritable problème de santé publique".

