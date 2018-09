Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire 2018-2019 - La Conapepco exige le respect du calendrier officiel

Le don remis récemment à la structure par l'Ecole supérieure de gestion et d'administration des… Plus »

La Conapeco a, enfin, exprimé au ministre son indignation à la suite de la mise en circulation des nouveaux programmes et nouveaux manuels scolaires à la veille de la rentrée. Notons qu'à la veille de la rentrée scolaire, les grandes villes du pays, notamment Brazzaville, connaissent une effervescence due à la prolifération des écoles privées, surtout dans les quartiers périphériques, sans parfois avoir reçu l'autorisation de les ouvrir. Des mégaphones passent de rue en rue chaque matin et soir pour la propagande de ces écoles. Certains promoteurs ont même inclus la tenue scolaire dans les frais d'inscription. Peut-être pour aider les parents en cette période de crise ?

Selon lui, certaines écoles privées inscrivent le système français tout juste pour attirer les clients, alors que dans le fond et la pratique, ce n'est pas le cas. Anatole Collinet Makosso et la délégation des promoteurs des écoles privées ont aussi parlé de l'existence de certains centres d'encadrement qui continuent à fonctionner en dépit des mises en garde du gouvernement. Il s'agit, pour Clobert Ibinda, des écoles privées qui ne disaient pas leurs noms.

