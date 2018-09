Sierra Leone: Tourisme - Le pays au 40e salon IFTM Top Resa à Paris

Parmi ces atouts, le catalogue met en avant une destination écotouristique exceptionnelle formée en partie de plaines, de plateaux, proche de l'équateur, avec un climat tropical humide offrant une nature de toute beauté, les plus belles plages de l'Afrique de l'ouest, une population chaleureuse et, surtout, une hôtellerie de qualité en pleine expansion dans un pays doté de nouvelles ambitions.

En présence de Memunatu B. Pratt, ministre du Tourisme et de la culture de la Sierra Leone; de son directeur du Tourisme, Mohamed Jalloh; de Fatmata Edna Kargbo, présidente des antiquités; et de plusieurs opérateurs du tourisme du pays, les animateurs du stand inciteront les visiteurs à faire le choix de cet Etat de l'Afrique de l'ouest ouvert sur l'océan Atlantique, un pays repositionné à l'international, pour leur prochaine destination, avec nombre d'atouts dont celui d'offrir assurément un lieu de tourisme sûr.

