Algérie: Jijel - Un programme spécial de mise à niveau pour faciliter le retour des citoyens

Jijel — Un programme spécial de mise à niveau a été retenu au profit de la wilaya de Jijel pour faciliter le retour des citoyens à leurs régions d'origine désertées lors de la décennie noire, a indiqué dimanche le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui.

"Ce programme spécial appuie la stratégie du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à accompagner et à encourager les citoyens à retourner à leurs régions d'origine et conforte la dynamique du développement de proximité", a précisé le ministre lors d'une rencontre tenue avec les représentants de la société civile, au siège de la wilaya, au deuxième jour de sa visite à Jijel.

M.Bedoui a dans la foulée ajouté que les zones les plus déshéritées et montagneuses de la wilaya de Jijel bénéficieront de plusieurs projets de développement, axés sur le raccordement aux réseaux de gaz naturel, d'électricité et d'eau potable, l'ouverture des routes et la réalisation des équipements publics notamment.

Soulignant que le processus de développement "n'a pas de frontières et se poursuivra pour répondre aux exigences des citoyens et concrétiser, sur le terrain, la volonté d'accompagner le développement local dans les différents secteurs", le ministre a attesté que la dynamique de développement à laquelle aspire le pays "ne saurait se réaliser sans la prise en charge des préoccupations des citoyens et la fédération des efforts".

Noureddine Bédoui avait entamé son deuxième jour de visite dans la wilaya de Jijel par la remise des clés de 520 logements publics locatifs et 534 aides à l'habitat rural dans la région de Texxana, où il a réitéré l'engagement de l'Etat à prendre en charge, en matière de logements, les préoccupations des citoyens.

Dans la soirée de samedi, le ministre avait donné des subventions à six (6) associations sportives, toutes disciplines confondues, et remis des contrats et diplômes au profit du personnel affecté dans les établissements scolaires.