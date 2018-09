Algérie: Bedoui appelle à une mobilisation "quotidienne" contre les MTH

Jijel — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a appelé dimanche à une mobilisation "quotidienne" des intervenants en matière d'hygiène et de gestion de l'environnement pour une meilleure prévention contre les maladies à transmission hydrique (MTH).

"Depuis les bureaux d'hygiène communaux jusqu'aux plus hautes instances du pays, la mobilisation contre les MTH doit être quotidienne et sans relâche", a recommandé le ministre, au deuxième jour de sa visite à Jijel, lors d'une rencontre tenue avec les représentants de la société civile, au siège de la wilaya.

Il a dans la foulée instruit les responsables à "se remettre au travail" et à mobiliser l'ensemble des moyens pour un meilleur traitement des points noirs et une gestion efficiente des déchets ménagers et des déchets solides.

Le ministre, estimant que le dispositif de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH) doit être revu et réorienté, a attiré l'attention des responsables des collectivités locales sur les conséquences sur la santé publique du phénomène des constructions illicites, érigées aux abords des oueds.

"La santé publique est la responsabilité de tous et est aussi celle des walis et des présidents des Assemblées populaires communales en premier lieu et puis du citoyen à travers un comportement civilisé", a encore indiqué M. Bedoui qui a insisté sur "la cohésion" dans le travail et la coordination des efforts entre les différents acteurs pour une meilleure lutte contre les MTH.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a affirmé que "tous les moyens seront mobilisés pour une meilleure prévention contre les MTH", soulignant que "les pouvoirs publics seront intransigeants face à toute défaillance".

Au deuxième jour de sa visite d'inspection dans la wilaya de Jijel, M. Bedoui a présidé une cérémonie de remise de plus de 1000 logements, tous segments confondus, à leurs bénéficiaires avant de tenir une réunion avec les représentants de la société civile.