Algérie: Bedoui plaide pour la création de mini-zones d'activités dans toutes les communes du pays

Dans la soirée de samedi, M. Bedoui avait donné des subventions à six (6) associations sportives, toutes disciplines confondues et remis des contrats et diplômes au profit du personnel affectés dans ses établissements scolaires.

Par ailleurs, le ministre a insisté sur l'importance de prendre en considération le secteur touristique dans le développement économique et de promouvoir les zones d'activités touristiques, d'autant plus, a-t-il appuyé, que l'Algérie recèle d'énormes potentialités en la matière.

"Ces zones d'activités de proximité, destinées aux jeunes porteurs de projets et d'idées, permettront la création de richesses et la consolidation du processus du développement en cours", a précisé le ministre au deuxième jour de sa visite à Jijel lors d'une rencontre tenue avec les représentants de la société civile, au siège de la wilaya.

