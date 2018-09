Madagascar: Football - Poule des As - Une vraie finale entre CNaPS et Fosa !

Il n'y aura plus de calcul. Le vainqueur du match entre la CNaPS Sport et Fosa Juniors de dimanche prochain à Vontovorona sera sacré champion de Madagascar. Ainsi en ont décidé les quatre clubs encore en lice dans la fameuse Poule des As.

Si on s'attendait à voir la CNaPS Sport ramener une victoire d'Antsirabe, on ne pensait pas qu'elle allait mettre totalement sous l'éteignoir une équipe du FC Vakinankaratra qui s'était pourtant battu bec et ongles.

Question de coaching. Car pour tout dire, ce score de 2 buts à 0 de la CNaPS était un peu trop sévère. Mais c'est le fruit d'un travail savamment posé par Tipe Randriambololona qui a procédé en deux temps avec un coaching gagnant puisque, après avoir marqué un amorti de poitrine pour orienter le ballon et une frappe sèche qui a surpris le gardien du FCV, Eric Dadamanga a fini ce qu'on attendait de lui : fatiguer la charnière centrale du Vakinankaratra dont l'excellent Ricky.

La suite n'était qu'une question de coaching avec le remplacement d'Eric par Jean Ba et comme il fallait aussi de l'intensité dans l'entre jeu, celui de Nando par un Mikka qui retrouva tout son punch. Le résultat fut fatal pour le FCV car Kalusha, jusque là en embuscade, parvint à tromper une seconde fois Fabrice, le portier des locaux.

Vent de révolte. A 2 à 0 et devant un public résigné, le match fut plié et offre à la CNaPS Sport l'opportunité de franchir un autre pas vers un nouveau titre.

Un schéma rendu possible par ce vent de révolte d'Elgeco Plus qui est allé battre Fosa Juniors dans sa tanière, au stade Alexandre Rabemananjara. Un incroyable renversement de situation car après ce 2 à 2 somme toute logique, Elgeco Plus a réussi à poser son jeu notamment avec la rentrée de Safidy. Et ce qui devait arriver arriva avec ce 3e but d'Elgeco Plus marqué dans un silence de cathédrale.

Du coup, Fosa Juniors reste à 10 points à égalité avec la CNaPS Sport. Ce qui signifie qu'une victoire même par la plus petite des marges, va permettre aux caissiers de devenir champion.

Mais attention car un match nul permettrait aussi à Fosa de ravir le titre car on revient sur les confrontations directes entre les deux clubs et que Fosa avait déjà gagné à l'aller.

Une issue difficile car on voit mal la CNaPS fléchir dans son jardin surtout qu'elle a son effectif au grand complet. Et si on ajoutait le millier de supporters d'Ampefiloha, on se dit que Fosa devrait montrer impérativement un autre visage pour espérer faire douter son adversaire.