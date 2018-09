Afrique de l'Ouest: UEMOA - La BCEAO au cœur du financement des Etats de l'Union

Les journalistes ont apprécié la collection d'anciens billets de banque conservés dans ce musée. Cette rencontre thématique avec la presse économique s'est terminée par deux présentations : « L'organisation administrative et institutionnelle de la BCEAO » et « Définition et mise en œuvre de la politique monétaire de la BCEAO ».

Selon Alioune Blondin Bèye, directeur général de l'Administration et du Patrimoine, cette rencontre est une première qui témoigne de la volonté du gouverneur de mieux faire connaitre l'institution à des hommes et femmes qui couvrent nos activités.

Cette initiative de la BCEAO auprès des journalistes qui avait pour thème principal : « La définition et la mise en œuvre de la politique monétaire de la BCEAO » visait à ouvrir une nouvelle dynamique de partenariat et de capacitation des journalistes sur les domaines d'activités de l'institut d'émission.

C'est entre 3 mille à 4500 milliards de FCFA qui sont injectés par semaine par la BCEAO dans les économies de l'Union. Ces propos sont de Bassambié Bationo, directeur général de l’Économie et de la Monnaie. C'était au cours de la rencontre thématique organisée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest(BCEAO) avec des journalistes traitant des questions économiques et financières.

