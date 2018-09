Burkina Faso: Procès du putsch - Le capitaine Ouédraogo et la valise scellée

L'audience du coup d'Etat manqué s'est poursuivie, le vendredi 14 septembre 2018, au Tribunal militaire de Ouagadougou, avec à la barre le soldat de première classe, Abdou Compaoré et le capitaine Seydou Gaston Ouédraogo. Les deux ont réfuté toutes les charges qui pèsent contre eux.

Dans sa narration des faits en langue mooré et reprise par un interprète, l'accusé Abdou Compaoré a indiqué qu'en tant que mécanicien à l'ex-RSP, il a effectué deux sorties dans la journée du 17 septembre 2015 en vue de dépanner des engins appartenant à l'armée nationale. La première mission, selon ses propos, a été à la place de la Nation où il est allé, en compagnie du sergent Yaya Guiré, réparer une moto. Sur le chemin du retour, les deux soldats empruntent une voie à sens interdit et tombent sur une barricade érigée par des manifestants dans les environs du jardin du 8-Mars. Descendu de la moto pour dégager la barrière, l'accusé dit avoir reçu un projectile dans le dos dont il garde toujours des séquelles. Vu l'attitude de la foule qui se montrait menaçante, à l'en croire, il a dû effectuer deux tirs de sommation pour la dissuader. « Je n'ai pas tiré sur quelqu'un mais plutôt en l'air.

Dans l'armée, on nous a appris à protéger la population et non à lui faire du mal », s'est empressé de clarifier Abdou Compaoré. La seconde mission, selon lui, a été à la cité An III où il est allé, toujours sur instruction du sergent Guiré, pour dépanner un véhicule. Il dit s'y être rendu cette fois en tenue civile et sans arme. Toutefois, le garagiste précise que ces deux sorties n'ont rien à avoir avec le putsch. Mais le parquet militaire n'est pas de cet avis. Pour lui, on n'avait pas besoin de sortir avec une arme juste pour une mission de dépannage. Revenant à la charge, le procureur militaire a voulu savoir pourquoi Abdou Compaoré n'avait pas son outil de travail, c'est-à-dire son arme, lors de sa deuxième mission. « Avec le quartier consigné, je ne pouvais pas laisser mon arme au garage lors de la première mission. Mais après cela, je l'ai réintégré au magasin. C'est pourquoi, je ne l'avais plus lors de ma deuxième sortie », a rétorqué le mécanicien qui soutient n'avoir jamais été au courant d'un coup d'Etat si ce n'est à travers les radios.

Disproportion entre pierres et kalachnikov

Le parquet a aussi fait cas de deux vidéos présentées par le juge d'instruction lors de l'interrogatoire au fond. L'une met en cause deux militaires dont l'un était en train de tirer des coups de feu. L'autre vidéo, elle, présente une victime agonisant dans une mare de sang. L'accusé dit reconnaître la première vidéo et affirme que c'est bel et bien lui qui tirait mais dans le second élément, il soutient n'avoir aucun lien avec son contenu. A l'entendre, les faits se sont déroulés à proximité du palais du Mogho Naaba où un château d'eau peint en blanc s'y trouve. Alors que, a-t-il poursuivi, le château d'eau présenté dans la deuxième vidéo est d'une autre couleur.

Et de renchérir qu'il n'a pas la conviction que des balles tirées en l'air peuvent tuer dans leur chute. Pour le conseil de l'accusé, Me Paul Kéré, qui dit avoir visionné les deux vidéos, aucun acte n'établit la culpabilité de son client. Mieux, il a avancé que M. Compaoré était en légitime défense comme le reconnaît l'article 72 du Code pénal. Tout en se réjouissant de la liberté provisoire déjà accordée à son client, l'avocat a déclaré qu'il a le droit d'être optimiste pour la suite du procès. Mais le procureur militaire a rétorqué en soulignant que le même article stipule que la riposte doit être proportionnelle à la menace. « On ne peut pas nous convaincre qu'il y a proportionnalité entre jets de pierres et balles de kalachnikov », a-t-il mentionné. Dans ses observations, le ministère public a soutenu que les sorties de M. Compaoré et de son chef à la place de la Nation et à la cité An III lors des événements visant à aider les putschistes en difficulté. C'est pourquoi, il a affirmé que l'accusé a participé au coup de force et est, de ce fait, comptable des meurtres sur les 13 personnes et des coups et blessures sur les 42 autres.

L'hélicoptère en panne

A la suite du soldat de première classe, c'est le capitaine Seydou Gaston Ouédraogo qui a été appelé à la barre. Celui-ci a indiqué avoir été instruit par le colonel-major Boureima Kéré d'aller chercher du matériel militaire et une valise dont il ignorait le contenu à Niangoloko, frontière avec la Côte d'Ivoire. Les faits, selon lui, se sont passés le 19 septembre 2015. A l'entendre, trois personnes ont embarqué avec lui au bord d'un hélicoptère pour la mission à la frontière avec une brève escale à Bobo-Dioulasso. L'atterrissage a eu lieu, selon lui, sur un terrain déjà sécurisé par la gendarmerie nationale et où attendait un véhicule 4X4, d'immatriculation ivoirienne. Du matériel de maintien d'ordre, notamment du gaz lacrymogène, contenu dans des caissettes et une valise « scellée » leur sont livrés par un certain lieutenant Touré. Avant de rebrousser chemin, le capitaine Ouédraogo dit avoir échangé avec un colonel qui voulait s'assurer que tout se passe bien.

Mais c'est avec le Lieutenant Touré qu'il va apprendre par la suite que son interlocuteur était le colonel Sheriff. Revenu à Ouagadougou, aux dires de l'accusé, l'hélicoptère a atterri à la présidence du Faso et non à la base aérienne, pour des raisons de discrétion. En réponse au parquet qui soutient qu'il s'agit d'un acte de complicité d'atteinte à la sûreté de l'Etat, le capitaine a insisté qu'il n'a fait qu'exécuter un ordre. Il a même décrié le fait qu'il aurait pu perdre la vie, car l'hélicoptère au bord duquel il a effectué le voyage était en panne. Et malgré tout, a déploré l'officier, on les(occupants) a laissés décoller. Le capitaine Seydou Gaston Ouédraogo dit ne pas comprendre pourquoi ses chefs ne sont pas inquiétés. Pour lui, c'est plutôt ceux qui ont coordonné la mission qui doivent comparaître à la barre. L'ancien responsable de la régie, de l'administration des ressources humaines et des finances à l'état-major particulier de la présidence a soutenu que, quelle que soit l'issue du procès, sa carrière est déjà brisée. Son audition se poursuit ce lundi 17 septembre 2018.