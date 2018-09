Burkina Faso: Sécurité au Burkina Faso - Les religieux et coutumiers en renfort

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a été reçu, dans la matinée du vendredi 14 septembre 2018, par les responsables des communautés protestante et catholique et le Mogho Naba. La situation sécuritaire nationale a été au centre des échanges.

A l'issue d'une matinée de visite aux responsables chrétiens et au Mogho Naba Baongo, cela dans une «situation sécuritaire fortement dégradée», le Premier ministre (PM), Paul Kaba Thiéba, accompagné du ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Siméon Sawadogo, s'est dit convaincu qu'il y a une unité de vues, un engagement de tous, en plus des prières et bénédictions, pour que le Burkina Faso retrouve la paix et la sérénité. Ce vendredi 14 septembre 2018 à Ouagadougou, le PM a commencé sa tournée à la Fédération des églises et missions évangéliques (FEME) du Burkina Faso. «Nous avons l'habitude, le gouvernement et nous, d'échanger lorsque le Burkina Faso est touché par un événement quelconque.

Le PM nous a demandé de contribuer, par la prière, à la résorption de l'insécurité qui sévit actuellement», a confié le président de la FEME, Pasteur Henri Yé, au sortir de l'audience. Il a ajouté qu'ils se sont toujours donné le devoir d'accompagner le gouvernement par la prière, en particulier dans les moments difficiles de la vie de la nation. Et d'assurer que sa communauté continuera à le faire. Pour le PM, sa délégation a reçu de la FEME des messages de compassion, de fraternité, d'amitié et son engagement à travailler tous les jours à la paix, à l'unité, à la solidarité entre les Burkinabè et à la résolution des «difficultés passagères» que le pays rencontre. Le sujet de l'insécurité était aussi à l'ordre du jour de l'audience accordée par le Mogho Naba au chef du gouvernement.

Sa majesté a «souhaité que la paix règne toujours au Burkina» et a déclaré que les coutumiers vont se concerter les jours à venir pour ce faire. De son entrevue avec le Cardinal Philippe Ouédraogo, le chef du gouvernement dit avoir retenu que l'Eglise-Famille de Dieu au Pays des Hommes intègres est consciente de la situation sécuritaire difficile et prie pour un lendemain meilleur. «Le cardinal m'a prodigué de conseils très sages relativement à la manière de gérer la réponse à l'insécurité. J'en tiendrai compte dans mon action en espérant que la question sera rapidement résolue dans l'intérêt des Burkinabè», a fait savoir le PM.