Burkina Faso: 70e anniversaire de la CCI-BF - Honneur à l'entreprenariat féminin

Dans le cadre de la célébration de son 70e anniversaire, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a organisé, le vendredi 14 septembre 2018 à Ouagadougou, un forum au cours duquel elle a présenté des innovations visant à accompagner les femmes chefs d'entreprises.

La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) innove avec l'entreprenariat féminin. En effet, elle a lancé, le vendredi 14 septembre 2018 à Ouagadougou, lors du forum des femmes chefs d'entreprises, un site web dédié à l'entreprenariat féminin : www.femme-entrepreneur.bf. Selon le directeur de l'informatique et de l'économie numérique, Eddie Sawadogo, le site a pour vocation de créer un guichet virtuel d'informations pour permettre à toutes les femmes désirant entreprendre ou consolider leurs entreprises, d'avoir des informations sur les services offerts et les initiatives en matière d'entreprenariat féminin. Valérie Kaboré a, au nom du président de la CCI-BF, noté que la tenue du forum a pour objet de magnifier le talent des femmes qui ont réussi dans les affaires et par la même occasion susciter la concurrence auprès de leurs sœurs dans la création et le développement d'entreprises.

Ce forum, a-t-elle poursuivi, est une opportunité pour les opérateurs économiques du Burkina Faso, de marquer un temps d'arrêt pour mieux s'informer sur les efforts, les activités, la place et le rôle que jouent les femmes chefs d'entreprises dans l'environnement économique. De son avis, les femmes sont confrontées aux problèmes d'accès au financement, au manque d'expérience en gestion, et aux contraintes familiales. « Pour cela, il faut accroître l'entrepreneurship des femmes, en créant un climat d'affaires propice et en leur dotant de capacités de gestion et de management, mais aussi leur accorder des crédits adaptés à leurs besoins », a suggéré Valérie Kaboré. En outre, elle a invité les opérateurs économiques, les structures d'appui au secteur privé, les banques, les établissements financiers et les acteurs de la micro-finance à apporter leurs appuis pour la mise en œuvre des conclusions et recommandations du forum.

Augmenter le taux des femmes entrepreneures

Pour la marraine du forum, l'épouse du chef de l'Etat, Sika Kaboré, il est impossible de réaliser des progrès significatifs en laissant de côté plus de la moitié de la population. « Les femmes représentent plus de 50% de la population burkinabè », a-t-elle rappelé, tout en indiquant que le sous-emploi au pays des Hommes intègres reste massif chez les femmes. Dans ce contexte, a-t-elle ajouté, la CCI-BF a su donner le ton juste en leur donnant la parole aux chapitres des débats économiques. Mme Kaboré a, par ailleurs, félicité le président de la CCI-BF pour avoir mis les femmes au cœur de son action visant à impulser un dynamisme nouveau à l'économie du Burkina Faso et au métier d'entrepreneur. Elle a ainsi appelé les femmes à se débarrasser de la peur d'échouer et de ne laisser personne ébranler leur enthousiasme. « Votre motivation est le ciment de votre succès », a-t-elle soutenu.

Le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Hélène Marie Laurence Ilboudo/Marchal, a, pour sa part, souligné que le soutien à l'entreprenariat féminin est un impératif de justice et de construction d'un socle solide pour un développement durable et inclusif au Burkina Faso. A l'en croire, le taux des femmes entrepreneures en 2015 était de 21% et le gouvernement met en œuvre des actions pour le faire passer à 50% d'ici à 2021. La CCI-BF a par ailleurs présenté les 100 premières entreprises féminines ayant les chiffres d'affaires les plus importants, regroupées dans un classement dénommé le « Top 100 ».