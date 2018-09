Burkina Faso: Accès à l'eau potable - Le Japon offre quatre forages à la commune de Ramongo

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré effectuera une visite d'amitié et de travail en… Plus »

Aussi a-t-il invité les bénéficiaires à s'impliquer résolument dans l'entretien des forages. « A présent, je vous exhorte à veiller à la maintenance de ces forages. Entretenez-les comme une mine d'or afin de changer votre cadre de vie. Aussi, je vous invite à utiliser l'eau avec un esprit KAIZEN, c'est-à-dire un esprit qui cherche à améliorer la vie en permanence », a conseillé M. Ikezaki. Pour lui, les relations bilatérales doivent être empreintes d'actions sociales. Et selon l'ambassadeur, le don est le symbole de l'amitié et le témoignage de la solidarité du peuple japonais envers celui du Burkina Faso, dans un contexte de renforcement des liens diplomatiques entre les deux pays.

Les forages, de l'avis de M. Nikiema, répondent aux normes techniques et ont un débit supérieur à la moyenne. L'association, d'après son président, mène dans la localité des actions axées sur la réalisation d'infrastructures, la formation des populations riveraines et la sensibilisation. Pour l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Tamotsu Ikezaki, c'est la concrétisation d'un engagement pris par son institution vis-à-vis de l'ACES pour la réalisation de quatre forages positifs. Le diplomate a aussi expliqué que c'est dans le cadre du programme de coopération financière non remboursable du Japon, intitulé « dons aux microprojets contribuant à la sécurité humaine » qu'a eu lieu la signature d'un accord de don avec l'association le 6 mars 2018. « Je me réjouis de ce que la réalisation de ce projet va contribuer à l'amélioration de la santé des populations bénéficiaires en particulier les femmes et les enfants », s'est félicité le diplomate japonais.

Selon l'édile, sa commune connaît un véritable problème d'eau. En réceptionnant les quatre forages, il a rassuré que les jours à venir seront meilleurs pour les populations. « Aujourd'hui, c'est un vent de joie qui souffle sur la commune, car, l'eau est tout pour les êtres vivants », a indiqué M Kaboré. En ce qui concerne l'entretien des joyaux, le maire a souligné qu'un comité de gestion sera mis en place afin d'assurer une longévité aux infrastructures hydrauliques. Le président de l'association ACES, Constantin Nikiema, a précisé que le projet de forage n'a duré que six mois parce que le partenaire nippon a tout mis au point (études, recherche de la nappe d'eau, forage et équipement/clôture). Le don, selon lui, estimé à près de 30 millions de francs CFA, est entièrement assuré par le gouvernement japonais.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.