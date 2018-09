Burkina Faso: Compétitions ministère des sports - La Présidence du Faso équipe ses représentants

Le Comité de gestion de la mutuelle de la Présidence du Faso a organisé, le mercredi 12 septembre 2018, une cérémonie de présentation de ses différentes équipes engagées dans les compétitions du ministère des Sports et des Loisirs. Présidée par le Directeur de cabinet du Président du Faso, Seydou Zagré, cette sympathique cérémonie a été une occasion de leur remettre du matériel sportif.

En matière de pratique de sport pour tous, la Présidence du Faso entend donner l'exemple à toutes les autres structures étatiques et à toute la population burkinabè sur les bienfaits du sport. C'est ainsi que depuis 2016, elle participe régulièrement aux compétitions organisées par le ministère des Sports et des Loisirs. Cette année encore, la Présidence sera présente avec des équipes en football, volley-ball et handball. Et pour encourager les différentes équipes et stimuler la pratique du sport par tous les agents, la Présidence du Faso a remis un lot de matériel aux sportifs. Ce matériel se compose d'un appareil de sonorisation, pour la pratique de la musculation et l'aérobic, de paires de training pour le volley-ball, de paires de chaussures de football, de ballons de football, de ballons de volley-ball, d'un tapis de musculation avec deux coussins et deux ceintures, de chasubles et d'un lot de jeux de pétanque. Et c'est avec « honneur » et « plaisir » que le représentant de la cellule sport, le sergent-chef Daniel Couldiaty, a remercié la Présidence du Faso pour la disponibilité des autorités à les accompagner. « Très content » de ce soutien, le sergentchef a rappelé que les équipes de la Présidence du Faso ont été victorieuses dans les catégories football et volley-ball en 2017.

Le directeur de cabinet Seydou Zagré a, au nom du Président du Faso, salué l'engagement quotidien des sportifs de la Présidence du Faso pour hisser haut le flambeau de l'institution. Il a traduit les félicitations et les encouragements du chef de l'Etat pour les résultats engrangés durant la saison sportive écoulée. Seydou Zagré a aussi traduit sa gratitude à toutes les structures et bonnes volontés qui soutiennent les activités sportives à la Présidence du Faso. Tout en souhaitant beaucoup de chance et beaucoup de réussite aux différentes équipes, il a invité l'ensemble des agents de la Présidence à supporter les équipes engagées.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso