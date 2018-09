Cote d'Ivoire: Foire commerciale intra-africaine - La Côte d'Ivoire sera présente au Caire

La foire rassemblera plus de 1 000 exposants et plus de 70 000 visiteurs, constitués d'acheteurs et de vendeurs de pays africains et non africains, révèle Afreximbank.

La Côte d'Ivoire peut accroître considérablement les avantages découlant du commerce avec d'autres pays africains et transformer la région de l'Afrique de l'Ouest en augmentant son approvisionnement en matières premières et industrielles en Afrique pour alimenter son secteur manufacturier léger en plein essor, comme recommandé par les experts de haut niveau durant le panel de discussion, soutient la banque africaine d'import-export (Afreximbank) dans un communiqué.

Le panel, incluant l'ancien Président Nigérian Olusegun Obasanjo, Jean Louis Ekra, ancien Président de la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank), le Dr. Vaflahi Meite, Directeur exécutif de la Confédération générale des entreprises de la Côte d'Ivoire (CGECI), et le Dr George Elombi, Vice-Président exécutif, Gouvernance, services juridiques et services aux entreprises d'Afreximbank, a été organisé le 6 septembre par Afreximbank dans le cadre d'un événement de mobilisation des parties prenantes pour promouvoir la Foire commerciale intra-africaine (IATF) qui se tiendra au Caire du 11 au 17 décembre 2018.

Les intervenants ont souligné la nécessité pour la Côte d'Ivoire de renforcer ses capacités en matière de traitement des huiles alimentaires afin d'améliorer ses performances commerciales. Sur le thème « Stratégie visant à approfondir le commerce entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique », la table ronde s'est penchée sur les principaux problèmes à résoudre pour accroître le commerce entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique.

Déclarant la session ouverte, Alain-Richard Donwahi, ministre des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire, qui représentait Souleymane Diarassouba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, a remercié Afreximbank pour son travail en faveur de l'expansion du commerce africain et pour l'organisation de cette foire.

Le ministre a annoncé que la Côte d'Ivoire prendrait un pavillon pays à la foire pour présenter ses débouchés commerciaux, ses investissements, son tourisme et sa culture et a demandé que la candidature de la Cote d'Ivoire soit considérée comme hôte de la deuxième édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF).

Madame Kanayo Awani, Directeur général de l'Initiative du commerce intra-africain à Afreximbank, a déclaré à l'audience que la Foire commerciale intra-africaine (IATF) soutiendrait l'émergence d'un secteur privé dynamique qui mènerait le processus de transformation structurelle des économies africaine et ivoirienne.

Par ailleurs, M. Ekra a expliqué que la foire rassemblerait plus de 1 000 exposants et plus de 70 000 visiteurs, constitués d'acheteurs et de vendeurs de pays africains et non africains, et aboutirait à des accords commerciaux d'environ 25 milliards de dollars.

Selon M. Ekra, Afreximbank est en train de développer un portail d'information sur le commerce, qui inclurait une foire commerciale numérique, qui permettrait aux acheteurs et aux vendeurs incapables de se rendre au Caire de se connecter en ligne et de participer à la foire. Ce portail restera actif après la fin de l'évènement.

Dans son discours de clôture, Felix Anoble, Secrétaire d'Etat auprès du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME de Côte d'Ivoire, s'exprimant au nom du ministre, a promis le soutien du gouvernement à l'IATF et a déclaré que le pays a pris les mesures nécessaires pour assurer la participation effective de tous les opérateurs économiques ivoiriens

La session a réuni 223 participants des secteurs public et privé des pays francophones d'Afrique de l'Ouest.

La Foire commerciale intra-africaine (IATF), organisée par Afreximbank en collaboration avec l'Union africaine et hébergée par le Gouvernement égyptien, aura lieu au Centre international des expositions d'Égypte au Caire et offrira une plate-forme de partage d'informations sur le commerce, les investissements et les marchés. Elle permettra aux acheteurs et aux vendeurs, aux investisseurs et aux pays de se rencontrer, de discuter et de conclure des transactions commerciales, donnera également aux exposants l'occasion de présenter leurs produits et services et d'entreprendre des échanges entre entreprises.