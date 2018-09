Ile Maurice: Bar Council - Teeluckdharry retire sa demande pour la tenue d'une assemblée

Ce que reproche le Bar Council à Me Sanjeev Teeluckdharry ? Selon Me Yahia Nazroo, secrétaire de l'Ordre des avocats, c'est sa conduite. En effet, lors d'une interview accordée aux journalistes dans son bureau, on voit Sanjeev Teeluckdharry faisant voltiger le rapport de la commission d'enquête sur la drogue tout en menaçant de le jeter à la poubelle. Ce qui serait une violation au code d'éthique de la profession.

Le Senior Counsel est également d'avis que les démarches de Me Teeluckdharry sont prématurées. Même son de cloche du côté d'un autre homme de loi. «Sans aucune décision, Me Teeluckdharry ne peut évoquer cet article.»

En ce qui concerne l'assemblée générale, d'ores et déjà un ténor du barreau a indiqué «qu'un seul avocat ne peut réclamer la tenue d'une assemblée générale extraordinaire». Il a précisé que si pas moins de dix membres du barreau demandent la tenue de cette assemblée, c'est à ce moment que le conseil se trouvera dans l'obligation de l'organiser. «Mais dans le cas présent, la demande ne tient pas debout. Surtout qu'aucune décision n'a été prise par le conseil, donc il ne peut interjeter appel devant l'assemblée, et d'ailleurs, l'affaire a été référée à la Cour suprême», poursuit-il.

