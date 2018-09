Tunisie: Le président du Cnopt se veut rassurant

L'annonce de ces mesures a eu un impact positif sur les fournisseurs étrangers et même sur ceux qui ont pensé à un moment ou un autre bouder le marché tunisien, a-t-il confirmé. Et d'ajouter : «On a enregistré le retour de ces fournisseurs mais qui reste limité et imprégné de prudence, c'est ce qu'on appelle un retour à l'approvisionnement à flux tendu, qui est strictement restreint aux besoins».

Ce regain de confiance a permis le retour sur le marché de dizaines de produits mais en quantité encore insuffisante pour pouvoir approvisionner correctement le marché, confie le président du Cnopt. Il a signalé à ce niveau l'existence d'une tendance aussi bien chez le patient que du côté du professionnel de la santé qui consiste à constituer un petit stock de sécurité. «Cependant, le sur-stockage reste très limité et on est en train de suivre de très près de pareilles pratiques», assure-t-il.

Notre interlocuteur se demande toutefois comment la Pharmacie centrale va financer la deuxième tranche de 250MD. En ce qui nous concerne, on a constitué une cellule de crise formée par les représentants des parties prenantes (ministère de la Santé, direction de la pharmacie et des médicaments, direction générale des structures sanitaires publiques, le conseil de l'ordre des pharmaciens, le conseil de l'ordre des médecins, le syndicat des pharmaciens d'officine et le syndicat des pharmaciens grossistes répartiteurs) pour suivre de près la situation en matière de distribution de médicaments et ce avec le concours de l'Observatoire du médicament, a-t-il souligné. Il a assuré que le décaissement de la deuxième tranche de 250MD contribuera à une nette amélioration du secteur de la distribution des médicaments.

Pour ce qui est de la pénurie des contraceptifs, le président du Cnopt a expliqué que les quantités livrées à la PCT n'assurent pas un circuit de distribution bien confortable, mais qu'il fallait toujours voir les choses du bon côté. Il y a des médicaments qui ont totalement disparu du marché pour plusieurs mois et ont refait surface grâce à ce regain de confiance dans les rangs des fournisseurs.