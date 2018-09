Tunisie: Rami Jridi (EST) - «Réaction salutaire»...

Je suis très content parce qu'on a gagné cette première manche contre une bonne équipe étoilée. Ce qui est important pour toute l'équipe. Face à l'ESS, il y a eu une énergie particulière. J'étais très enthousiaste à l'idée de jouer la Ligue des champions avec un grand club comme l'Espérance. Nous sommes un groupe soudé et serein.

Face aux attaquants étoilés, vous avez quand même eu fort à faire...

Et comment ! C'est normal. Je suis un gardien de but. Je suis là pour arrêter les tirs. Il fallait être toujours vigilant face aux attaquants étoilés, à l'instar de Chermiti ou Msakni. Ce sont des attaquants imprévisibles. Dieu merci, j'étais assez concentré.

Ce fut un match assez relevé avec un rythme soutenu tout de même...

Ce fut très dur. On a fait un bon match avec beaucoup d'intensité. Tout s'est bien passé en dépit de cette égalisation qui nous a fait mal. Félicitations à toute l'équipe et au staff technique qui ont bien géré ce match aller de la Ligue des champions. Tout s'est bien passé, surtout que la victoire était au bout. Premier match à Radès et première victoire pour moi en Ligue des champions. On est bien là pour aider le groupe et on profite de chaque moment.

La seconde période a été assez confuse, qu'en pensez-vous?

Pour ce genre de match, la manière importe peu. Seul le résultat prime sur toutes les autres considérations. Il était important de gagner cette première manche, chez nous à Radès, devant nos supporters qui étaient derrière nous et nous ont aidé à aller chercher la victoire. Tout le monde était heureux de ce succès.

Le score de 2-1 est-il sécurisant dans l'optique du retour

Nous irons à Sousse pour assurer notre qualification en demi-finale de la Ligue des champions. Nos sommes prêts pour le bras de fer. Vous savez, ce soir, il fallait marquer notre territoire et montrer que l'on est intraitable à domicile. On l'a fait de la meilleure des manières avec ces deux buts de Dhaouadi et Derbali.