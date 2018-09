Tunisie: La nécessaire maîtrise des déséquilibres financiers

Dans le cadre d'un workshop consacré aux mesures proposées pour booster l'activité économique, Zied Laâdhari, ministre de l'Investissement, du Développement et de la Coopération internationale, a indiqué que plusieurs défis se posent pour l'année 2019, étant donné que plusieurs contraintes économiques persistent.

Ces défis concernent essentiellement l'accélération du rythme de croissance, le nécessaire consensus sur les choix économiques afin d'accélérer les réformes et l'importance de retrouver les équilibres financiers de l'Etat. Il s'agit également de renforcer la capacité à lutter contre les risques exogènes ainsi que d'ancrer la dimension inclusive du modèle de développement.

Pour cela, M. Laâdhari a affirmé que les priorités fixées pour l'année prochaine consiste en la mise en place de nouvelles mesures pour la réalisation des projets publics à l'exemple du Partenariat public-privé (PPP) et le changement radical des bases du modèle de développement en axant sur l'offre plutôt que la demande en consommation. De même, le ministre a insisté sur l'importance de regagner la confiance des investisseurs et booster l'initiative privée afin de renforcer la productivité et la création d'emplois. Il s'agit aussi de booster les exportations dans le but de réduire le déficit commercial et de garantir la stabilité financière à travers la maîtrise des déficits jumeaux (déficit budgétaire et déficit de la balance des paiements) et enfin mettre en place des politiques financière et monétaire coordonnées afin de limiter les comportements inflationnistes.

Propositions pragmatiques

De son côté, Hichem Elloumi, vice-président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), a insisté sur l'importance de lutter contre la concurrence déloyale menaçant plusieurs secteurs économiques ainsi que la maîtrise de l'utilisation du cash, atteignant actuellement 13 MDT. Cela passe, selon lui, par le changement de la monnaie, l'intégration de ce cash dans les circuits officiels, la mise en place d'une amnistie de change ainsi que permettre aux résidents d'ouvrir des comptes en devises. Il s'agit aussi de réaliser la convergence entre le régime général et l'export

L'expert Nabil Abdellatif a souligné que la restructuration des entreprises en difficulté est très importante pour permettre à l'activité économique de se relancer. Un axe qui concerne de plus en plus d'entreprises économiques. Il a ajouté qu'il faut en finir avec l'économie de rente pour certains secteurs qui bénéficient d'une exception à la concurrence et doivent se conformer au régime réel.

En ce qui concerne le secteur de l'énergie, M. Abdellatif a indiqué qu'un grand gap existe dans la balance énergétique face à un prix du baril en augmentation continue. Un défi auquel il faudrait faire face en augmentant les permis d'exploration.