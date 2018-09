Tunisie: Les Sfaxiens haut la main

ESM : Rebai, Ben Brahim, H. Abbès, Kamoun, M'hamdi, A. Abbès, Meniaoui, Ben Salem, Ben Salah, Diarra, Baccouche (Afli)

CSS : Dahmane, Mathlouthi, Zouaghi, Hnid, Karoui, Soukari, Zammouri, Marzouki (Hamdouni), Kouakou, Harzi, Chaouat

La chaleur et le terrain synthétique ont largement réduit la marge de manœuvre des deux équipes qui n'ont pas présenté un football plaisant et spectaculaire. Et pourtant, les deux formations ont eu d'entrée deux occasions très nettes pour ouvrir le score, mais le gardien Rebai et le défenseur Hnid ont réussi à annihiler les deux tentatives. Nous avons cru que le match allait être ouvert.

Ce fut un feu de paille. Les maladresses des joueurs, dues essentiellement à l'état du terrain, ont été fatales au CSS et à l'ESM. Lentement et sûrement, les Sfaxiens avec une bonne ligne médiane dirigée par Karoui, Soukari et Harzi ont assuré une domination dans la zone adverse. La méforme de Marzouki et l'isolement de Chaouat ont anéanti les chances sfaxiennes pour ouvrir le score en dépit des occasions qui s'étaient présentées aux 24', 34' et 44'. Côté local, on signale la frappe de Abbès à la 14', qui fut détournée par le jeune gardien sfaxien Dahmane.

Le 4-3-2-1 du CSS n'a pas réussi à contourner le rideau défensif de l'ES Metlaoui, bien dirigé par H. Abbès. Mais, le dernier quart d'heure de la première mi-temps a été une parodie de football. Les joueurs des deux équipes étaient désabusés, jouant sans conviction et sans stratégie.

Le score de 0-0 de la première période confirme la stérilité des attaques qui n'ont pas trouvé de solutions offensives pour marquer.

Chaouat : la délivrance

La seconde période de jeu a connu des moments bien difficiles pour les visiteurs. Trois occasions s'étaient présentées à Baccouche, Meniaoui et Kamoun (46', 49' et 50'), mais la malchance et la défense sfaxienne ont été au rendez-vous. L'orage passé, les Sfaxiens, bien lancés par le trio Hazri, Karoui et Mathlouthi sur le côté droit, ont repris le match en main et se sont montrés dangereux. Et à la 62', l'arrière droit Mathlouthi a fait une chevauchée sur le côté droit pour désarçonner la défense locale et adresser un tir qui fut dévié par Chaouat dans les filets de Rebaï.

Ce fut la délivrance pour le CSS. Le but est venu pour récompenser les efforts des protégés de Krol. Secoués, les locaux ont été incapables de se racheter. Devant pareille défaillance, Krol fit entrer Hamdouni à la place de Marzouki. Le CSS a finalement réussi à préserver son avantage et aggraver le score à la 75'. En effet, Hamdouni, bien lancé sur le côté droit, adressa un centrage bien précis à Sokari qui n'a trouvé aucune peine pour doubler le score.

Cette deuxième victoire consécutive du CSS est venue au bon moment pour permettre à l'entraîneur Krol de travailler dans la sérénité. De son côté, l'ESM a manqué de réalisme et de savoir-faire.