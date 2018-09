Tunisie: Lorsqu'on se compte à onze...

On évoquera l'Espérance, victorieuse de la première manche, avec tout ce qu'elle ne cesse de concevoir et d'imprégner dans cette compétition. On parlera de plus en plus de sa longue histoire avec la Coupe d'Afrique. De ses hommes qui en ont fait une mission, une raison d'être, une destinée.

Mais aussi de l'Etoile, qui, à travers ce qu'elle ne cesse de laisser entrevoir, fait de cette épreuve une priorité absolue. C'est dire à quel point elles devraient avoir conscience de cette réalité. Leur comportement et leur prestation sur le terrain renvoient de façon générale l'image d'équipes bien dans leur peau et souvent dans leur meilleur élément.

Au fait, rien ne vaut cette volonté de vaincre, cette envie d'aller au-delà de soi-même, sportivement et athlétiquement parlant. Une fois que l'on sait faire face aux circonstances, que l'on a envie de gagner et que l'on se compte à onze, il ne reste que la flamme, il ne reste que les hommes qui peuvent décider du sort d'un match. D'une épreuve.

Il faut dire que dans leur recherche de perfection, l'EST et l'ESS essayent toujours de s'adapter aux épreuves africaines. On sait que tout n'est pas encore parfait, que leurs possibilités sont en elles. Mais elles ne manquent jamais de montrer quelque chose de très emballant. Face à tous les défis qu'elles ne cessent de relever d'une épreuve à l'autre, elles mesurent ici et là l'opportunité qui leur est offerte. Face aux différentes obligations, elles n'ont d'autres alternatives que d'assurer une véritable corrélation entre le niveau de jeu et les contraintes des résultats. Que ce soit à l'Espérance ou à l'Etoile, l'on ne saura jamais se passer des personnes qui en font l'histoire, et tout particulièrement la qualité.

Ce qui nous semble surtout réconfortant, c'est qu'elles n'ont jamais perdu, en dépit de tous les obstacles et de toutes les difficultés, l'un des plus importants leviers du football: la passion débordante qui prend le dessus sur toute autre considération. Ce qui est demandé dans ces deux équipes est une exigence de tous les instants. Il y a énormément de choses à accomplir. De sacrifices à faire. C'est beaucoup de soucis et point de répit. Beaucoup de savoir-faire, mais aussi de savoir-vivre.

L'histoire n'a pas encore dit son dernier mot concernant le nom du qualifié, mais tout le monde y croit jusqu'au bout.

Jusqu'à présent, on a fait l'essentiel, ou presque. On a utilisé les stratégies, bonnes ou mauvaises. Mais ici et là, il s'agit de matches et non pas de calculs. En un mot, voilà deux équipes qui continuent à être dans la force de l'âge, qui donnent l'impression de pouvoir relever les différents défis auxquels elles sont censées faire face. C'est déjà un point de gagné en attendant le meilleur...

L'EST et l'ESS évoluent. Mais elles devraient le faire encore davantage et avec les moyens et les arguments les plus adéquats. Ce n'est pas encore le rendement idéal, mais d'ores et déjà, nous pouvons dire qu'elles peuvent être formatées pour la gagne, même s'il leur arrive de découvrir leur nature profonde au fil des épreuves.