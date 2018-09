Madagascar: Premier incident de campagne électorale

Ce premier écart devrait faire réfléchir tout le monde car il dessert celui qui en est responsable. Il s'agit du premier accroc dans la machine bien huilée d'Andry Rajoelina. Son équipe s'est d'ailleurs bien reprise puisque sa rencontre avec des membres de la diaspora s'est bien passée. Il va bientôt faire la promotion de son livre et on attend avec intérêt le contenu de l'ouvrage. Sa campagne va continuer sur le territoire national. Un grand show avec les jeunes est prévu le 29 septembre prochain. Il reste à savoir si ce qui s'est passé ce week-end n'est qu'un incident fâcheux qui sera vite oublié ou qu'il continuera à marquer les esprits.

La polémique a été circonscrite aux réseaux sociaux, mais la réprobation s'est exprimée massivement .Elle est venue de tous bords car les termes utilisés pour qualifier ces jeunes contestataires étaient outranciers. Les qualifier de « fossoyeurs de la république » a fait bondir les personnes peu enclines d'habitude à manifester leur émotion. C'est l'exercice de la démocratie avec son lot de contradicteurs auquel le candidat n°13 a été confronté à cette occasion, et la manière dont son entourage a réagi a eu l'effet contraire à celui escompté. Jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de dérapage et on louait le ton utilisé par les protagonistes. Mais voilà le premier accroc dans cette campagne électorale qu'on veut exemplaire.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.