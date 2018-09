Tunisie: Frustrant...

USM : Ben Saïd, Mechmoum, Ben Romdhane, Hichri, Ghola, Dziri Sabbahi (Silla Ilia 85'), Messaïdi (Kacem 80'), Kabbou, Ben Hassine, Kouaté, Mosrati (65').

JSK : Frioui, Rebaï, Pacha, Mehaïssi, Romdhani, Traouré, Mtiri, Rochdi (Layouni 70'), Laouichi (Mannaï 65'), Ben Romdhane (Addami 58'), Hammouda

Devant une assistance tout juste moyenne, les «bleus» au grand complet prirent d'entrée d'assaut les buts aghlabides gardés par l'excellent Frioui dans l'espoir de faire vite la différence. Bien organisés derrière et à l'entre-jeu et inspirés en attaque, les camarades de Messaïdi, qui a pris la place du régisseur Mosrati, multiplièrent leurs tentatives offensives notamment par le remuant Ben Hassine et le rapide Kabbou sans pour autant trouver la faille au sein de la défense visiteuse, il faut l'avouer très recroquevillée et qui a pu se dégager à bon escient. Ben Romdhane monté à l'attaque, héritant d'une passe lumineuse de Ben Hassine, vit sa déviation passée tout juste à côté (2').

Idem pour le vif Ben Hassine qui a vu son tir brossé rater de peu la cage de Frioui complètement battu (13'). Deux minutes plus tard, Hichri, monté à l'attaque sur corner, a failli ouvrir la marque de la tête devant une défense adverse complètement figée. Et la pression des locaux de s'intensifier de la plus belle manière jusqu'à la 26' qui apporta l'ouverture du score par l'axial Dziri profitant d'une hésitation de l'arrière-garde aghlabide couronnant les efforts des «bleus» qui auraient pu faire le break à la 37', mais le retourné acrobatique du capitaine Hichri rate de peu la cage de Frioui. Sachant que l'arrière-garde usémiste a passé un après-midi tranquille faute de tentatives des visiteures à court d'agruments et marquant d'inspiration devant.

Un coaching payant... !

N'ayant rien à perdre, mais tout à gagner, le coach aghlabide changea après la pause de stratégie en faisant avancer son bloc pour espérer débloquer l'entre-jeu usémiste. La rentrée coup sur coup d'Addaoui, Mannaï et Layouni donna plus de tonus, voire de profondeur aux manœuvres offensives de la JSK, qui alla inquiéter Hichri et consorts. Ben Saïd très sûr de lui s'inteposa aux tentatives de Romdhani, Rochdi et Laouichi avant sa sortie...

En face, l'USM qui a perdu la bataille de l'entre-jeu procéda par contres, mais l'Ivoirien Konaté bien servi par Kabbou vit son tir bloqué par Frioui très vigilant (54'). La JSK qui vient de monopoliser l'entre-jeu multipliera les tentatives sur les ailes où Addami a été un vrai poison pour la défense locale. C'est ce même Addami qui trouva vers la fin du match la faille pour mettre les pendules à l'heure suite à une hésitation du gardien Ben Saïd qui a mal intercepté la balle (80'). La JSK revient de loin et aurait pu même aspirer à la victoire, mais Addami, ce jeune doué, bien qu'il fût seul devant Ben Saïd rata lamentablement l'aubaine, 85'. Riposte usémiste dans le temps additionnel, mais Mosrati qui vient de faire sa rentrée rate le but de la victoire suite à un judicieux service du remuant Kabbou (90'+2).