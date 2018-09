Est-ce la fatalité ou le laisser-aller régnant sur nos routes ?. Au moins cinq accidents graves se sont produits durant le week-end dernier dans la ville d'Antananarivo et ses environs. Le pire est d'entendre qu'à l'origine de ces drames, il y a l'imprudence des chauffeurs ou plutôt des chauffards qui ne sont pas conscients qu'ils mettent en danger des vies humaines. Hier, deux accidents de taxi-be ont eu lieu dans la capitale.

Vers 12 h 30 à Ankadilalana, soit sur la route reliant Mahamasina et Tsimbazaza, un carambolage de trois voitures dont deux taxi-be, a fait plusieurs blessés dont un grave. Roulant au point mort, la route reliant Tsimbazaza et Mahamasina, un minibus de la ligne 127 a percuté de plein fouet celui de la ligne 184 qui était devant lui. Projeté par le choc, ce dernier a par la suite heurté la voiture Peugeot 406 qui roulait devant lui. Propulsée vers le côté de la rue, elle a fauché un piéton qui a provoqué ses pieds fracturés. Plusieurs passagers des deux taxi-be ont été blessés. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. La défaillance au niveau du système de freinage de la ligne 127 serait à l'origine de l'accident.

Le deuxième a eu lieu à Ampefiloha vers 15 heures. Un taxi-be Mazda de la ligne 119 en provenance d'Ankatso pour rejoindre 67 ha a fait un face-à-face avec un taxi-be Mercedes de la ligne J après avoir esquivé un piéton qui a soudainement traversé la rue. Le choc a fortement endommagé le devant du Mazda notamment du côté du chauffeur. Le bilan fait état de plusieurs blessés graves du côté du Mazda dont le chauffeur était coincé dans la cabine de la voiture. Comme le cas de celui d'Ankadilalana, l'imprudence du chauffeur du Mazda serait à l'origine de cet accident. Ce dernier aurait fait un excès de vitesse. C'est pourquoi, il est sorti de son fil.

Un mort à Antanifotsy. Toujours ce même dimanche mais cette fois-ci, le drame s'est produit à Antanifotsy (PK 111) vers 6h 30 du matin. Un taxi-brousse Sprinter en provenance de Mahajanga en direction de Fandriana a fait nez-à-nez avec une voiture de plaisir de marque Mazda. Le bilan est lourd. Le choc a fortement endommagé les deux voitures. Résultat, un homme est tué sur le coup. Quize personnes ont été blessées et évacuées d'urgence dans les hôpitaux environnants et à l'HJRA. L'origine de l'accident serait l'excès de vitesse. Selon les informations émanant de la gendarmerie, la voiture légère appartient au Pasteur de l'Eglise FJKM Atsimon'i Mahamasina. Le décédé est un « Mpiandry » et Cathéchiste au sein de cette église. Il vient d'assister au congrès du « Fifohazana FJKM », à Morondava quand cet accident est survenu.

La RN1 et la RN5 ne sont pas épargnées. Samedi 15 septembre vers 8h 30, un mini-bus Mazda appartenant à une société sise à Ambodivoanjo Antananarivo s'est reversé dans un ravin après avoir fait une sortie de route dans un virage à Anoniba, fokontany Ankadikely, dans la commune et district d'Arivonimamo. Le bilan a fait état de quatre blessés qui ont été évacués à l'hôpital d'Arivonimamo et à l'HJRA Ampefiloha. Le constat de la gendarmerie qui s'est chargée de l'enquête a révélé que la cause de l'accident était l'excès de vitesse. Le 14 Septembre 2018 vers 01 heure 45mn sur la RN5A dans le fokontany et commune Nosiarana, district de Sambava, un camion semi-remorque de la société FILS IMPORT/EXPORT en direction de Sambava s'est renversé suite à l'ivresse du conducteur et l'excès de vitesse. L'accident a fait un mort et quatre blessés graves. Le conducteur a pris la fuite après l'acte. Le bilan fait état d'un mort et quatre blessés graves.