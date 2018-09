Madagascar: Pétanque - Madagascar éliminé en huitièmes !

C'est à peine si on savait que trois équipes africaines sont en demies contre le Maroc et la Tunisie, puis le Sénégal qui a véritablement corrigé l'Allemagne en quarts, contre la France.

Que s'est-il passé dans la tête des joueurs pour échouer lamentablement alors qu'on a cru bêtement que le titre se profilait à l'horizon après cette victoire contre les Français et immortalisée par une photo de deux équipes avec le président de la Fédération, Béryl Razafindrainiony, sur le devant de la scène, et le coach Tina Andriambelosoa très en retrait qu'on le voyait à peine derrière les joueurs.

Nanah, Hery, Taratra et Rado ont été battus sèchement par les Allemands lors des huitièmes de finale par l'Allemagne sur le score incroyable de 13 à 1. Une raclée que l'on n'avait pas du tout prévu surtout après cette victoire en matches de poule de 13 à 12 contre la France représentée par les champions du monde Quintais, Suchaud, Lacroix et Dylan Rocher.

