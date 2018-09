Madagascar: Jeux Corporatifs d'Antananarivo - Vers une couverture médiatique d'exception !

Il ne reste plus que deux semaines pour s'inscrire aux Jeux Corporatifs d'Antananarivo et rejoindre la vingtaine de participants qui ont déjà fait savoir leur venue pour fêter ensemble les 25 ans de ce rendez-vous annuel du monde corporatif tananarivien.

Les comptes à rebours ont commencé pour les Jeux Corporatifs d'Antananarivo du 6 et 7 octobre prochain au complexe sportif de Vontovorona. Avec la collaboration de l'ensemble des médias, cet événement qui bénéficie du soutien de la CNaPS et de Midi Madagasikara, se trouve au devant de la scène. Outre les journaux dont bien évidemment Midi mais également Ma-TV dans l'émission « Mahery », tous les organes de presse parlent de ces Jeux en des termes, pourquoi avoir peur des mots, élogieux. L'Express comme la Vérité mais aussi les Nouvelles vont couvrir ce rendez-vous tout comme Gazetiko et Taratra sans oublier les stations de télévision dont la TVM dans « Kianja », RTA, Sky One et Dream In. Même la RNM en parle dans son « Ainga sy Hery », l'émission sportive hebdomadaire du samedi. Du jamais vu !

Se faire plaisir. Mais prévisible dans la mesure où depuis 25 ans, ces Jeux Corporatifs constituent un des grands événements sportifs de l'année. Peut-être pas à la hauteur des rencontres internationales de football ou de basket, mais l'engouement est perceptible au sein de chaque société où tout le monde en parle tout en sachant que le principe est simple, se faire plaisir.

Les participants vont donc venir pour le plaisir. Et ils n'ont pas tort car le site cinq étoiles de Vontovorona s'y prête. Sur le terrain comme en dehors avec en filigrane, un grand parc pour enfants mais aussi un mini terrain de golf sans oublier l'air pur de ce complexe un peu à l'écart de la ville.

Le rendez-vous à ne pas manquer en somme. Place donc à la toute première course avec les inscriptions qui se feront au siège de la Fédération Malgache de Football à Isoraka de 9h à 12h.